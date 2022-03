Omvlee beleeft bliksemstart als trainer van DFS met ‘centraal duo’ van 80 jaar: ‘Ik kan maandag gewoon weer schilderen en sauzen’

Westendorp komt niet opdagen en laat GSV'63 op het veld wachten; Basteom stunt tegen Jonge Kracht

DOETINCHEM - Westendorp kwam donderdagavond in de vijfde klasse B niet opdagen voor de inhaalwedstrijd tegen GSV'63 in Geesteren. Gevoetbald werd er wél door GWVV en Basteom, in 4C en 4D.

24 maart