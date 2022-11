Ongekende weelde voor Silvolde: 4-1 winst op Juliana’31; RKZVC geeft comfortabele voorsprong helemaal weg en DVC’26 lost OBW af als koploper in 2H

VIERDE DIVISIE B

Silvolde-Juliana’31 4-1 (3-1). 0-1 Jeroen Meijers, 1-1 Max Tamboer, 2-1 Roel Gebbinck, 3-1 Sem Smit, 4-1 Gijs Hakvoort.

Silvolde had in de eerste negen duels pas vijf keer gescoord en verdubbelde dat aantal zondagmiddag bijna in het ‘zespuntenduel’ met Juliana'31 uit Malden. Silvolde, waar verdediger Pim Olthuis gepasseerd was, begon niet lekker aan de wedstrijd want Jeroen Meijers zette met een prachtige vrije trap de gasten al snel op voorsprong.

Na een prachtige aanval tikte Max Tamboer de 1-1 binnen en toen vervolgens de Julian-doelman in de fout ging, maakte Roel Gebbinck de 2-1. Met een prachtig schot in de kruising zorgde Sem Smit in de 45ste minuut voor de 3-1 ruststand. In de tweede helft consolideerde Silvolde de voorsprong en vlak voor tijd bepaalde gelegenheidsspits Gijs Hakvoort de eindstand op 4-1.

,,Ik ben erg blij dat we vier keer scoorden", zei Silvolde-trainer Rob Haveman. ,,De spelers zien toch elke keer in de krant dat we zo moeilijk scoren. Nu rekenen we daar in een keer mee af.”

Silvolde heeft nu tien punten en is Juliana'31 op de ranglijst voorbij.

RKZVC-Nuenen 2-3 (2-1). 1-0 en 2-0 Remco van Leeuwen, 2-1 Borus Ploegmakers, 2-2 Matt Bolhuis, 2-3 Matt Bolhuis.

De gifbeker is nog steeds niet leeg voor hekkensluiter RKZVC uit Zieuwent. De ploeg van trainer Arjen Nijman stond na zeventien minuten door twee treffers van Remco van Leeuwen op een comfortabele 2-0 voorsprong, maar kon die niet vasthouden. Vlak na rust kwam Nuenen langszij en een kwartier voor tijd werd Matt Bolhuis de matchwinnaar voor de Brabanders: 2-3.

Met slechts vier punten uit tien duels staat RKZVC moederziel alleen onderaan. De achterstand op de veilige twaalfde plek (Silvolde) bedraagt zes punten. ,,Dit is heel erg zuur", gaf RKZVC-trainer Arjen Nijman aan. ,,We speelden prima en hadden via Joey Belterman en Thijs van Ostaijen twee kansen op de 3-2. Toen we die misten had ik het gevoel dat de goal aan de andere kant zou vallen en dat gebeurde helaas ook.”

SV Venray-Longa’30 1-1 (0-0). 1-1 Jelme Stevens.

Longa’30 pakte in de ultieme slotfase alsnog een punt in Venray. De thuisclub speelde toen nog met tien man na een rode kaart. Invaller Jelme Stevens, die pas zes minuten in het veld stond, zorgde voor de 1-1. Met achttien punten staat Longa'30 nu zesde. De achterstand op koploper AWC bedraagt slechts vier punten.

EERSTE KLASSE D

Leones-FC Winterswijk 2-3 (2-0). 2-1 en 2-2 Giovanni Malawau, 2-3 Martijn Veldhuis.

FC Winterswijk staat er met vijftien punten uit zes duels prima voor, maar moest diep gaan voor de winst in Beneden-Leeuwen. ,,In de eerste helft leek het nergens op”, zei trainer Martijn Beltman. ,,De spelers liepen tegen elkaar te mekkeren en voor zichzelf te voetballen. Dat was in de rust dus onderwerp van gesprek. Na rust stond er wel een team dat de wil had om te winnen.”

,,Meteen na de 2-2 staakte de scheidsrechter de wedstrijd tijdelijk, omdat er wat zou zijn geroepen door het Leones-publiek”, vervolgde Beltman. ,,We waren toen even uit de flow. Leones kreeg in de 85ste minuut nog een grote kans op de 3-2 maar miste en in de tegenaanval scoorde Martijn Veldhuis de winnende goal.”

TWEEDE KLASSE H

DVC’26-Union 1-0 (0-0). 1-0 Mark Berendsen.

In de tweede klasse H heeft het Didamse DVC’26 de koppositie overgenomen van buurman OBW uit Zevenaar. De ploeg van trainer Kevin Jeurissen versloeg de Maldense subtopper Union met 1-0 en profiteerde daarmee optimaal van de nederlaag van koploper OBW bij Spero in Elst.

Het zat de Didammers bepaald niet tegen. Niet alleen leek de vrije trap waaruit Mark Berendsen de 1-0 maakte houdbaar, ook kreeg Union in de allerlaatste minuut nog een levensgrote kans op de gelijkmaker. ,,dat is het geluk dat we op dit moment hebben’', gaf trainer Jeurissen toe. ,,Dat we nu bovenaan staan, is 100 procent boven verwachting. En komende zondag komt er een kraker aan", doelde Jeurissen op de wedstrijd tegen zijn ex-club DCS. De Zevenaarders staan derde.

VVG’25-Varsseveld 3-0 (1-0). 1-0 Nino Monasso, 2-0 Alexander Megens, 3-0 Yannis Megens.

De terugkeer van het spitsenduo Alexander en Yannis Megens heeft VVG’25 geen windeieren gelegd. Mede door twee goals van de tweeling won de Gaanderense ploeg voor het eerst dit seizoen. Volgens Alexander Megens is het lek nu boven. ,,Er komen steeds meer spelers terug die eindelijk weer fit zijn en we beter op elkaar ingespeeld raken. Dit is mijn eerste basisplek. Yannis en ik begrijpen elkaar heel goed. Hij heeft me vijf wedstrijden gemist. Samen voelen we ons toch sterker.”

SDOUC-DIO'30 3-1 (0-1). 1-1 Jesse Vreman, 2-1 Stan van de Pavert, 3-1 (pen.) Stan van de Pavert.

SDOUC keek in Ulft al snel tegen een achterstand aan. ,,Maar we zijn rustig gebleven en hebben uiteindelijk een dik verdiende overwinning behaald", vertelde SDOUC-trainer Jan Vreman. Door de zege staat SDOUC nu op acht punten uit vijf duels en kruipt naar de subtop.

NEC-DCS 0-1 (0-1). 0-1 Serge de Vries.

,,Het is al lang bekend dat NEC over prima spelers beschikt”, aldus DCS-trainer Eric van Zutphen. ,,Maar wij waren als team beter. NEC was veel in balbezit, wij speelden wat behoudender en probeerden er via de counter uit te komen. We kwamen goed weg toen NEC tegen de paal schoot. Door een combinatie van geluk, goed keeperswerk en prima verdedigingswerk trokken we de voorsprong uiteindelijk over de streep. Een gelijkspel zou terecht zijn geweest.”

TWEEDE KLASSE I

Eilermark-Vorden 3-3 (1-1). 1-1 Sam Abbink, 2-2 Chris Koning, 2-3 Koen Oosterhuis.

In de beginfase miste Sam Abbink een strafschop. ,,Maar later maakte hij zijn mooiste goal ooit”, aldus Vorden-trainer Wouter Schouten. ,,Na rust misten we veel kansen, maar ik ben wel blij dat we een heel goede wedstrijd hebben gespeeld.”

DERDE KLASSE A

FC Trias-TVO 5-2 (0-2). 1-2 Cornelis Hofman, 2-2 Wiebe Vebruggen, 3-2 Melvin Wolterink, 4-2 en 5-2 Cornelis Hofman.

Het Winterswijkse FC Trias is na de 5-2 zege op TVO uit Beckum de trotse koploper in 3A. Daar zag het halverwege niet naar uit. ,,We stonden volkomen terecht met 0-2 achter", zei trainer Yassin Ouardighi. ,,TVO bracht veel meer energie en wij wilden of konden daar niet in mee. Na rust maakten we snel de 1-2 en toen voelde je dat bij hun de krachten minder werden. Ik bracht toen Wiebe Verbruggen en Melvin Wolterink, die beiden erg teleurgesteld waren dat ze niet in de basis stonden. Maar ze scoorden allebei en dat zegt wel iets over de kracht van ons team.”

DERDE KLASSE B

DVV-Gendringen 4-2 (2-1). 1-0 Davy van den Dam, 1-1 Luuk Messink, 2-1 Davy van den Dam, 2-2 Rick Hakvoort, 3-2 Stan Hartjes, 4-2 Bryan Stark.

DVV-trainer Ron Olyslager had een gouden hand van wisselen. In het laatste kwartier maakten invallers Stan Hartjes en Bryan Stark met hun doelpunten het verschil tegen de gasten uit Gendringen. ,,Bij het tweede elftal hadden ze vanochtend al voorspeld dat ik bij het eerste zou scoren”, meldde DVV-aanvaller Stark over de beslissende 4-2 die hij maakte in minuut 95. Door de overwinning rukt DVV op naar de tweede plaats in 3B.

VIERDE KLASSE C

VIERDE KLASSE D

SC Doesburg-Angerlo Vooruit 1-0 (0-0). 1-0 Gani Baskal.

Doesburg-trainer Edwin Grotenhuis was zaterdagavond laaiend enthousiast na de winst in de Liemerse derby. ,,Het was een sfeervolle avond met wel 500 toeschouwers. Dat we wonnen van de koploper is een stunt en ook dik verdiend. In de eerste helft ging het gelijk op, maar na rust kregen we opeens heel veel ruimte van Angerlo.”

Een zege zat er volgens de Wehlse coach aan te komen. ,,We waren al een paar keer dichtbij”, aldus Grotenhuis. ,,We hebben keihard getraind en ik beschik over prima voetballers. Deze overwinning geeft ons veel zelfvertrouwen. Als we elke wedstrijd zo goed spelen, kunnen we van elke tegenstander winnen.”

Vv Montferland-Sprinkhanen 0-4 (0-0). 0-1 Rob Gieling, 0-2 Daimy Fielt, 0-3 Niels Menting, 0-4 Finn Derksen.

,,In tegenstelling tot voorgaande weken hebben we heel goed gespeeld”, aldus Sprinkhanen-trainer Ico Bod. ,,In de eerste helft waren we al beter, maar misten we drie goede kansen. De jongens werden in de rust al ongeduldig, maar ik zei dat ze rustig moesten blijven. We hebben Montferland voortduren onder druk gezet. De bereidheid om voor elkaar te knokken is bij ons heel groot.” Door de winst is Sprinkhanen de verrassende koploper in 4D met 5-11.

’t Peeske-Groessen 2-4 (0-1). 0-1, 1-2 en 1-3 Robin van Ussen, 2-4 Chiel Driessen.

,,Zo slecht we de vorige wedstrijd tegen Rijnland speelden, dat kon echt niet meer. Gelukkig had de ploeg de boodschap begrepen”, zei Groessen-trainer Marco van Eekeren. ,,Tegen ’t Peeske ging iedereen voor elkaar door het vuur. De thuisclub moest het van de lange ballen hebben, terwijl wij goed combineerden. We hebben ’t Peeske als ploeg afgebluft. De winst was dik verdiend.”

Loil-GSV’38 0-0.

Loil-trainer Tom Gieling was blij dat zijn team voor het eerst de nul had gehouden. ,,De organisatie stond goed. In de laatste fase van de wedstrijd waren we te slordig om aanspraak te kunnen maken op meer. Omdat ook GSV’38 weinig kansen kreeg is de remise terecht.”

VIJFDE KLASSE B

Halle-MEC 0-5 (0-1). 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 Robert Woordes, 0-5 Kay te Selle.

MEC uit Miste kende geen genade voor Halle. Robert Woordes was op dreef voor de gasten. ,,Maar de eerste zestig minuten voetbalden we aardig met MEC mee”, vond trainer Ronnie Baten van Halle. ,,Ik heb mijn ploeg in de rust ook gecomplimenteerd met ons spel, MEC is toch een degradant uit de vierde klasse.”

Na een uur voetballen werd het 0-2. Baten: ,,En toen was het wel een beetje over. W we maakten daarna nog een aantal persoonlijke fouten.”

Wolfersveen-Bredevoort 3-0 (2-0). 1-0 Jori Groot Wassink, 2-0 Tijmen Visser, 3-0 Jori Groot Wassink.

Wolfersveen behaalde in de ogen van trainer Chris Verbeek een dik verdiende zege. ,,Met name voor de pauze waren we een stuk beter. Bij 2-0 dachten mijn jonge spelers nog dat het misschien mis kon gaan toen Bredevoort opportunistisch gingen spelen, maar de 3-0 maakte aan alle onzekerheid een einde. Mijn ploeg heeft het uitstekend gedaan.”

De Hoven-HMC’17 3-1 (2-1). 2-1 Thijs Schutten.

,,Een verdiende nederlaag”, erkende trainer Alexander Esseling van koploper HMC’17. De fusieclub uit Harreveld en Mariënvelde leed de eerste verliespunten. ,,De Hoven was in bepaalde situaties slimmer en sterker. Zij hebben een laatste man die extreem goed is voor dit niveau. Hij leidde al snel de 1-0 en 2-0 in.”

HMC’17 kwam er voetballend minder aan te pas. Esseling: ,,We hebben wel kansjes gehad, maar kwamen er voetballend niet goed uit.”

VIJFDE KLASSE C

SDZZ-Ajax Breedenbroek 0-2 (0-0). 0-1 Finn Lubbers, 0-2 Hielke Keizer.

Ajax Breedenbroek boekte in Zevenaar een verdiende overwinning volgens trainer Manfred Graven. ,,Onze keeper heeft één schot op doel gehad. In de eerste helft sloegen we het middenveld te veel over, maar na rust deden we dat beter en kregen we vier, vijf grote kansen. We hebben nu acht punten en moeten nu doorgaan. Ik vind dat we in de top 4 moeten kunnen eindigen.”

,,We hebben collectief gefaald en alle spelers beseffen dat ook”, meldde trainer Berat Sasmaz van SDZZ. ,,Het was een heel saaie weedstrijd waarin wij niet aan het voetballen kwamen. Zo’n wedstrijd zit er soms tussen, hier raak ik niet van in paniek.”

SVGG-Eendracht Arnhem 3-2 (1-1). 1-1, 2-1 en 3-1 Wessel ter Voert.

,,We hebben de wedstrijd zelf nog spannend gemaakt door ’m niet eerder in het slot te gooien”, vond trainer Patrick Visser van SVGG uit Megchelen. ,,Onze keeper heeft meerdere goede ballen gepakt, maar bij 3-1 maakte hij tien minuten voor tijd een blunder en werd het nog 3-2.”

De overwinning vond Visser verdiend. ,,We hebben alleen verzuimd hebben vaker te scoren.”

RKPSC-Dierense Boys 3-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Job Aarntzen, 3-0 Jurre Schreven.

,,We speelden verzorgd voetbal”, legde trainer Wouter Elbers van het Pannerdense RKPSC uit. ,,Voor rust gaven we twee keer een kans weg, maar voor de rest was Dierense Boys niet gevaarlijk.”

Bij een 3-0 stand kreeg Mike Joling van de thuisclub vlak voor tijd de rode kaart. ,,Niet slim, hij wilde als aanvaller meeverdedigen en zette te laat een tackle in. Ik vond het een terechte rode kaart. Heel frustrerend trouwens, want komende wedstrijd spelen we de derby tegen Gelders Eiland.”