Onmachtig GVVV komt niet voorbij ASWH en moet de koppositie nu delen met ACV

Bij GVVV is het vriezen of dooien. Na twee grote overwinningen (6-0 tegen Sportlust’46 en 1-5 tegen VVOG) bakte de Veenendaalse club, koploper in de derde divisie, er thuis tegen voorlaatste ASWH helemaal niets van en zag concurrent ACV langszij komen op de ranglijst: 0-0.