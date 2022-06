Ook de vijfde promotie met VVA is speciaal voor oer-Achterberger Nico van Laar: ‘En ik ben nog nooit gedegradeerd’

Zijn gedachten gingen afgelopen week weer even terug naar 2006. In zijn eerste seizoen in de hoofdmacht van VVA’71 - de club is na het faillissement in 2015 overgegaan in VVA Achterberg - maakte Van Laar de promotie naar de derde klasse mee. ,,Ik was toen net 17 jaar en had dat seizoen mijn debuut gemaakt”, vertelt de inmiddels 33-jarige centrumverdediger.