Ophemert ‘knokt keihard voor Rik’ en wint restant van gestaakte derby tegen MEC’07

De blijdschap was groot in Ophemert. ,,MEC’07 is voetballend een veel betere ploeg, maar we hebben fantastisch gevoetbald”, vond trainer André Verbeek. ,,Max Stap (broer van Rik, red.) speelde een dijk van een wedstrijd. Iedereen heeft voor Rik keihard geknokt vandaag. De tegenstanders gingen mee in de strijd die wij leverden en kwamen niet toe aan hun eigen spel. Dat we na vijf wedstrijden van twee titelkandidaten gewonnen hebben, vind ik grote klasse.”