Opluchting bij Vriendenschaar na slechtste start in jaren: ‘Dit wordt één groot feest in de kleedkamer’

GVVV krijgt in slotfase deksel op de neus van Staphorst: 1-2

In een van GVVV-zijde zeer matige wedstrijd kreeg de Veenendaalse derdedivisionist in de laatste minuut van de reguliere speeltijd daarvoor de rekening gepresenteerd. Staphorst profiteerde, net als in de eerste helft, van een blunder in de GVVV-verdediging en stapte met een 1-2 zege van het veld.

5 november