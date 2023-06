OSC wil het nu afmaken in de finale, ook voor vertrekkende Leiwakabessy

De innige omhelzing van ‘Leiwa’ was welgemeend. Met twee doelpunten tegen de Weurtse vijfdeklasser verlengde Leenders het verblijf van de NEC-icoon in Oosterhout met een week: zondag speelt OSC de nacompetitiefinale om lijfsbehoud in de vierde klasse, tegen SV Babberich.

,,Vandaag moest het. Dus laat ik het dan nu maar doen, dacht ik zo”, sprak Leenders (22), die dit seizoen in de competitie maar één keer scoorde. De eerste was van grote schoonheid uit een afstandsschot, bij een 0-1 achterstand. ,,De eerste helft zaten we er niet goed in. Ik zag de spanning bij de jongens om me heen wel een beetje. In deze jonge ploeg had nog niemand ervaring met nacompetitievoetbal. Toch een beetje spannend.”