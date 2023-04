OSS’20 neemt afscheid van linksback uit Lent en haalt speler bij Leones en NEC

GVVV krijgt in topper lesje in effectivi­teit van ACV: ‘Niet dat we minder waren, maar de wedstrijd werd beslist op details’

GVVV heeft een flinke tik geïncasseerd in de titelstrijd in de derde divisie. De Veenendaalse club kreeg zaterdag een les in effectiviteit van ACV (1-2) en raakte daarmee de koppositie kwijt aan de concurrent uit Assen.