Otterlo herovert koppositie met monsterzege op Blauw Geel’55; vier doelpunten van Lagerweij

,,We waren niet eens weergaloos”, zei Lieftink. ,,We maken nu gewoon de kansen wel af. We hadden de doelpunten beter over de wedstrijden kunnen verdelen. Bij 4-0 knakte Blauw Geel. Daar profiteerden we nog wat van.”

Bram van Lambalgen zorgde voor de 1-0. Daarna nam Arnout Lagerweij vier doelpunten voor zijn rekening; twee voor en twee na rust (5-0). Door goals van Marco van Rooijen en Rence van der Wal (2) werd het 8-0.

Onverklaarbaar

,,Soms zijn dingen in het leven onverklaarbaar”, reageerde Blauw Geel’55-trainer Marcel van der Hoop. Terwijl Otterlo in een mindere fase zat, was de Edese club afgelopen zaterdag met 4-0 te sterk voor Terschuurse Boys.

,,We probeerden de schade te beperken, maar alles ging mis. Dat maakte ik niet eerder mee. Ik moest even flink stoom afblazen. We faalden als team. Dit is nu voer voor psychologen. We hebben weer genoeg te repareren richting aanstaande zaterdag.”

Dan reist Blauw Geel’55 af naar Zwart Wit’63, terwijl Otterlo bij hekkensluiter Advendo’57 op bezoek gaat.