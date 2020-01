Oud-speler De Graafschap krijgt tegen De Treffers rood voor drinken uit bidon

FC Lienden ook in 2020 niet scherp voor het doel

17:32 LIENDEN - FC Lienden staat na de 1-2 nederlaag tegen UNA op de laatste plek in de derde divisie zondag. In de eerste wedstrijd van 2020 vatte FC Lienden in negentig minuten de eerste seizoenshelft samen. Scoren blijft het probleem.