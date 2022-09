‘Oude trainer’ Wouterse onder de indruk van talent bij RKTVC: ‘Snap niet dat profclubs niet toehappen’

Bekerprogramma Arnhem eo Voetbal­lers op voor finale van de bekerpoule, alleen DUNO al geplaatst

Amateurvoetballers spelen dit weekeinde de laatste ronde van de poulefase in het toernooi om de districtsbeker. In de regio Arnhem is alleen regerend bekerhouder DUNO (sinds 2019) al zeker van de volgende ronde.

16 september