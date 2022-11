Overzicht Achterhoek/Liemers: Van der Eerden wijst AZSV met zijn honderdste treffer de juiste weg

AZSV deed uitstekende zaken in de vierde divisie B, de Aaltenaren wonnen met 1-2 bij HZVV in Hoogeveen. Rik van der Eerden scoorde zijn honderdste treffer voor AZSV. Het Doetinchemse DZC’68 draait evenals de Aaltenaren ook bovenin mee, in 1D werd in Dordrecht met 0-1 van Oranje Wit gewonnen.

VIERDE DIVISIE B

HZVV-​AZSV 1-2 (0-1). 0-1 en 0-2 Rik van der Eerden, 1-2 Sander Dzemidzic.

AZSV startte sterk in Hoogeveen, binnen tien minuten kreeg het drie kansen die het onbenut liet. ,,Ik vond hen iets vaster aan de bal en wij waren gevaarlijker", vatte trainer Dave de Jong van AZSV de eerste helft samen. Met zijn honderdste treffer voor AZSV brak Rik van der Eerden de wedstrijd open.

,,Na de 0-2 leidde balverlies van ons de 1-2 in. In de fase daarna was het onnodig spannend. Gelukkig stond onze verdediging als een huis.”

Door deze zege klom AZSV naar de vierde positie op de ranglijst.

EERSTE KLASSE D

Oranje Wit-DZC’68 0-1 (0-1). 0-1 Thomas Kleinlugtebeld.

Het Doetinchemse DZC’68 staat na de winst in Dordrecht op een derde plaats. ,,De eerste helft speelden we oogstrelend voetbal, we verzuimden echter vaker te scoren", meende trainer Jos van der Veen van DZC’68.

In de tweede helft kwam de thuisclub met tien man te spelen na een rode kaart. Van der Veen: ,,Toen schakelden we over naar een systeem waarbij 'de pot dichthouden’ het belangrijkste was. Ook toen kregen we nog wel kansen.”

Komende week speelt DZC'68 tegen koploper Scherpenzeel. ,,Dan kunnen we ons meten met een ploeg waarvan ik denk dat het de beste van deze competitie is", besloot Van der Veen.

DERDE KLASSE E

ZZC’20-DVOV 1-4 (0-2). 0-1, 0-2 en 0-3 Mees Kuipers, 1-3 Niels Wassink, 1-4 Randell Tacke.

De Zelhemse thuisclub leed een geflatteerde nederlaag, want qua kansen hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. ZZC’20 verzuimde in het eerste dertig minuten royaal afstand te nemen, de mogelijkheden werden vakkundig om zeep geholpen.

,,Ik vind dat we matig hebben gespeeld”, sipte trainer Henry Golstein van ZZC’20. ,,De jongens hebben hun best wel gedaan, maar we lieten de mooiste kansen onbenut.”

Door de nederlaag staat ZZC’30 nu op de vijfde plaats.

Twello-AVW’66 1-2 (0-0). 1-1 en 1-2 Mo Ettajiri.

,,Het was vooraf simpel, aanhaken of naar beneden kijken”, meende trainer Jan Oosterhuis van het Westervoortse AVW’66. ,,Het staat dicht bij elkaar, daarom was deze wedstrijd superbelangrijk.”

Twello leed tegen de Westervoorters, die nu zevende staan, de eerste nederlaag. ,,Na de 1-2 was het billenknijpen omdat we de 1-3 maar niet maakten, terwijl we daar wel de kansen voor kregen. Dan kan er altijd nog iets uit een hoekschop of vrije trap gebeuren, ook al stonden we niet echt onder druk.”

VIERDE KLASSE H

FC Winterswijk-Helios 0-3 (0-2).

De thuisclub stond al na 10 minuten met een man minder. ,,Aron te Paske kreeg rood. In mijn ogen onterecht”, stelde trainer Dirk Feege van FC Winterswijk, die na dit seizoen stopt bij het zaterdagteam van FC Winterswijk. ,,Alles wat je vooraf verzonnen hebt, kan dan met tien man meteen in de prullenbak.”

Met tien man hield de thuisclub, nu elfde op de ranglijst, nog aardig stand. Feege: ,,Ik ben ook helemaal niet ontevreden hoe we het gedaan hebben, mijn jongens hebben keihard gewerkt. Alleen was het natuurlijk geen wedstrijd meer na die rode kaart.”

EGVV-Terborg 2-3 (0-0). 0-1 en 1-2 Siemen Kaak, 2-3 Nick Tönissen.

Terborg vierde de tweede zege deze competitie, de eerste was op de openingsdag van de competitie (24 september) . ,,Het zat een beetje mee”, stelde trainer Vincent Selhorst die met 11 man op pad moest. ,,Waaronder gelegenheidskeeper Gijs Wormskamp die vier jaar niet getraind had en vier jaar geen wedstrijd had gespeeld.”

Uitgerekend Wormskamp werd man of the match bij Terborg, dat nu negende staat. Selhorst: ,,Al mijn spelers hebben keihard gewerkt, maar Gijs pakte in de slotminuut nog een strafschop. Hij stelde de punten veilig.”