Overzicht: DTS verliest topper van Scherpenzeel; Harskamp als koploper het nieuwe jaar in

voetbal valleiHet WK voetbal is in volle gang, maar ook op de amateurvelden rolt de bal nog. De meeste regionale clubs spelen hun laatste wedstrijd van het kalenderjaar. Benieuwd naar alle verrichtingen in de Vallei? Een verzameling van de gebeurtenissen vind je op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

DERDE DIVISIE

GVVV heeft zich uitstekend gerevancheerd voor de thuisnederlaag (2-5) van vorige week tegen Barendrecht. De Veenendaalse derdedivisionist won met 0-2 bij het Ter Leede van voormalig GVVV-trainer Niek Oosterlee en blijft daarmee koploper, samen met ACV.

De wedstrijd tussen DOVO en ACV (1-2) in de derde divisie is zaterdag na afloop uit de hand gelopen. Spelers van beide clubs zochten de confrontatie met elkaar.

1D ZUID 1

DTS Ede incasseerde in een vermakelijk duel de tweede nederlaag van het seizoen. De Edenaren verloren van de ongenaakbare koploper Scherpenzeel: 2-4. De bezoekers kregen daarmee wat hen toekwam. Van meet af aan werd DTS onder druk gezet. Mede daardoor slaagde DTS, dat het wel moest stellen zonder topscorer Evert Palm, er niet in om lang in balbezit te blijven. Als de ploeg van trainer Arnold Brehler eruit kwam, dan was het wel gevaarlijk. Maar die momenten waren spaarzaam. Uit een hoekschop kwam de koploper op voorsprong. Verdediger Björn Cuperus troefde bij een hoekschop lange mannen als Ko Snel en Joël van Wijk af. DTS kwam desondanks vlak voor rust langszij. Christoph Willemsen schoot na terugleggen van Nekhomi Veldt (ex-Scherpenzeel) zuiver raak. Scherpenzeel zette DTS na rust weer vast op eigen helft. Dat leidde tot twee snelle treffers van Arwin van Soest (waarvan één uit een strafschop). Frank Boers bracht de spanning weer voor korte tijd terug, maar Van Soest voltooide met de 2-4 zijn officieuze hattrick. DTS zakt door het verlies naar de vierde stek. De Edenaren sluiten komend weekend de eerste seizoenshelft af met het restant tegen Almkerk, een wedstrijd die twee maanden geleden na een half uur werd gestaakt.

Bennekom-SVL 2-1 (1-0). 1-0 Maurice Kuppens, 2-0 Roy de Graaf.

2C WEST 1

Ook VRC heeft er niet voor kunnen zorgen dat Woudenberg de eerste punten van deze competitie verspeelde. De thuisploeg speelde een prima wedstrijd tegen de lijstaanvoerder, kreeg ook de beste mogelijkheden, maar bleef door een grote fout van doelman Max Kok met lege handen staan: 0-1. ,,Het wordt bijna ongeloofwaardig, maar ook nu waren we weer minimaal gelijkwaardig aan de tegenstander,” zei trainer Niels ten Have. ,,Maar aanvallend komen we tekort. Qua spel zijn we echt top-drie, wat betreft resultaat zijn we echt middenmoot.” Een groot deel van de tweede helft legde VRC de koploper zijn wil op. De kansen werden door Ruben Rentenaar en Mick Bomers niet benut. Een schot van Daan Bannink gleed door de benen van Kok heen, waardoor VRC ook de aansluiting met de subtop kwijt is.

Lunteren-CJVV 3-2 (2-0). 1-0 Max Degenaar, 2-0 Wout Jan van de Kleut, 3-1 Max Veenendaal.

Otterlo-Jonathan 1-3 (1-2). 1-2 Daan de Rooij.

VV Dieren-De Merino’s 2-1 (2-0). 2-1 Vincent van de Weerdhof.

3A OOST

Veenendaal en VVA Achterberg deelden de punten: 2-2. De thuisploeg kwam via Alfred van Doorn op voorsprong, waarna Gijs van Roekel de gasten nog voor rust terug in de wedstrijd bracht. In de tweede helft pakte VVA Achterberg de leiding, Marvin van de Born scoorde. Elco van der Klift zette de 2-2 eindstand op het bord. Voor nummer twee VVA liep het verschil met koploper ESA op tot tien punten. Veenendaal staat vijfde.

Renswoude-Blauw Geel’55 1-1 (0-0). 0-1 Ryan Nawawi, 1-1 Paul Daalmeijer. Rode kaart: Jacco van Ginkel (Renswoude).

Advendo’57-SV De Braak 3-3 (1-2). 1-2 Tom van Ginkel, 2-3 Marien van Roekel, 3-3 Niels van Ginkel.

SKV-Juliana’31 3-2 (2-2). 1-1 en 3-2 Stefan Aalbers, 2-2 Niek van Steenbergen.

WAVV-JVC Cuijk 4-1 (1-0). 1-0 en 4-0 Michael van Schaik, 2-0 Guus Arndts, 3-0 Davey Jansen.

ESA-ONA’53 1-0 (1-0).

4C OOST

Harskamp gaat als koploper van de vierde klasse C de winterstop in. De formatie van trainer Collin Oosterholt had weinig moeite met Redichem: 0-7. Na een eigen doelpunt zette Frank Hol de bezoekers op 0-2. Via Mike Peters en Lars van Wikselaar liep Harskamp vervolgens uit naar 0-4. Frank Hol maakte dankzij zijn 0-5 en 0-6 een hattrick en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op 23. Van Wikselaar bepaalde de eindstand in de extra tijd op 0-7.

Ede/Victoria-GVC 1-1 (1-1). 0-1 GVC, 1-1 Joël Romeijn.

WVV Wageningen-Wodanseck 10-0 (3-0).

SDS’55-CHRC 3-1 (1-1). 1-0 Matthijs van de Kamp, 2-1 Jort van de Hudding, 3-1 Gerben van Donselaar.

Fortissimo-Barneveld 2-1 (1-0). 1-0 (strafschop) en 2-0 (strafschop) Anass El Hassnaoui.

4F WEST 1

In Doorn lukte het Musketiers niet om koploper DEV Doorn het eerste puntenverlies toe te dienen. Na een 1-0 achterstand halverwege verloor de ploeg uit Elst met 3-0. ,,Bij vlagen hebben wij meegevoetbald maar de winst voor hen was terecht”, zei Musketiers-trainer Teus Jacobs. ,,Zij hebben een goede ploeg die ook effectief is. Uit een lange bal komen zij op 1-0 waarna zij kansen krijgen op de tweede treffer voor rust. Na de 2-0, met nog een half uur te spelen, was het beste er bij ons vanaf”, aldus Jacobs die zijn ploeg geen kansen meer zag creëren in het laatste half uur.

Candia’66-De Posthoorn 3-1 (0-0). 1-0 Alec Nieboer, 2-1 en 3-1 Raymon van Noort.

SVP-HVC 1-5 (0-3). 1-5 Bart Juffer.

5B WEST 1

DVSA haalde in de vijfde klasse uit tegen OSO: 8-1. Ashley Vaartjes en Tijn van Stempvoort scoorden beiden drie keer, terwijl Jens Kruger en Sven van Swieten één keer op de scorebord kwamen.

Oranje Wit-VSC 4-0 (2-0). 1-0 en 4-0 Jordin van de Lustgraaf, 2-0 en 3-0 Omar El Azami.

ZONDAGVOETBAL

3C OOST

FC Jeugd-Jonge Kracht