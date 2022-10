Overzicht: eerste puntenverlies VRC; Hol weer goud waard voor Harskamp

voetbal valleiDe bal rolt weer in het amateurvoetbal. Benieuwd naar alle verrichtingen in de Vallei? Een verzameling van de gebeurtenissen vind je op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

DERDE DIVISIE

DOVO heeft zaterdagmiddag een ongekend pak slaag gekregen. De Veenendaalse club ging met 6-0 onderuit bij Hoek en raakte daarmee zijn koppositie in de derde divisie weer kwijt aan buurman GVVV.

GVVV-Harkemase Boys 3-2

1D ZUID 1

Bennekom-LRC Leerdam 1-1

Almkerk-DTS Ede bij een 1-1 stand gestaakt vanwege ongeval

2C WEST 1

Een week na de even verrassende als luid bejubelde 2-3 overwinning op De Merino’s had VRC een enorm lastige zaterdag tegen Dieren. De promovendus beschikt over een paar pijlsnelle aanvallers en die zorgden voor veel dreiging. Toch ging de thuisploeg met een voorsprong de rust in door een benutte strafschop van Robin Segers. De gasten kregen een klein kwartier voor tijd loon naar werken: de soms ongrijpbare Gianluca van der Wulp zorgde voor de 1-1. Met tien punten uit vier wedstrijden is de start van de Racers nog steeds prima te noemen.

Otterlo-Veensche Boys 0-5 (0-3).

Valleivogels-De Merino’s 1-1 (0-0). 1-1 Jamal Bendadi.

ASC Nieuwland-Lunteren 2-4

3A OOST

VVA Achterberg heeft zich na de valse start tegen ESA (0-2) goed hersteld. De 0-2 overwinning op Renswoude levert de ploeg van Dennis Koorn inmiddels de tweede positie op. In Renswoude ging het moeizaam. Met de lichtgeblesseerde Rick Degenaar op de bank moest VVA toezien hoe Renswoude het beste van het spel had zonder dat het overigens gevaarlijk werd, al een aantal seizoenen het euvel bij Renswoude. Aslam Benbouker had ook nog de pech dat zijn vrije trap door de grabbelende doelman Wilco Verwoerd via de lat werd verwerkt. Na de pauze kwam Degenaar alsnog binnen de lijnen en binnen het kwartier zorgde hij voor de 0-1 na een verrassende hoekschop. Meteen was het klaar voor de thuisploeg en dat was helemaal het geval toen Gijs van Roekel de voorsprong verdubbelde. De thuisploeg staat met een schamel puntje op de voorlaatste plaats in de derde klasse A. En dat met de zeer beladen wedstrijd tegen de buren van Advendo’57 in het vooruitzicht.

Veenendaal-SKV 3-3 (2-0). 1-0 en 2-0 Rodney van Klooster, 2-1 Niek van Steenbergen, 3-1 Sem Masselink, 3-2 Stefan Aalbers, 3-3 Lennart van de Peppel.

Advendo’57-WAVV 3-0 (1-0).

Blauw Geel’55-JVC Cuijk 4-0 (2-0). 1-0 Aziz Ballouk, 2-0 Aron Veldhuizen, 3-0 Robbie Pont (pen.) 4-0 Toine van den Brink.

ONA’53-SV De Braak 4-3 (3-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Bjorn van den Brink, 4-1 Lenie Onderstal.

4C OOST

Fortissimo en titelconcurrent Rood Wit’58 hielden elkaar in evenwicht. Op de Hoekelumse Eng werd het 2-2. De Edese vierdeklasser kwam twee keer via Damian Wouters op voorsprong, maar zag de bezoekers een kwartier voor tijd 2-2 maken. Trainer Paul Bremer kon er mee leven: ,,We hebben nu veel ploegen gehad die bovenin meedraaien en staan er goed voor. De komende weken kunnen we kijken hoe zij het onderling tegen elkaar gaan doen en moeten wij de punten pakken tegen de wat lager staande clubs.”

WVV Wageningen-Barneveld 3-1 (2-0). 1-0 Merwin Korterink, 2-0 Nick Rou (pen.), 3-0 Camiel Timmer.

SDS’55-Stroe 1-2 (1-2). 1-0 Jort van de Hudding.

Redichem-Ede/Victoria 3-0 (1-0).

Wodanseck-GVC 1-5

CHRC-Harskamp 2-5 (1-3). 1-1 Michel Hol, 1-2, 1-3 en 2-5 Frank Hol, 2-4 Lars Haalboom.

4F WEST 1

Musketiers had geen lastige middag in Amersfoort. De Elstenaren wonnen met 0-4 bij VOP. Nadat Lars ten Wolde de score opende, tekende Matthijs van Manen met een hattrick voor de overige drie doelpunten. Musketiers staat met zes punten - uit drie wedstrijden - in de subtop van vierde klasse F.

SVP-’t Vliegdorp 3-1 (0-0). 1-0 eigen doelpunt Vliegdorp, 2-1 Reggi van den Heuvel, 3-1 Jos de Wilt.

VVZ’49-Candia’66 3-2 (2-1). 2-1 Renaldo van den Brink, 3-2 Luuk Bender.

5B WEST 1

De wedstrijd tussen Oranje Wit en OSO werd zeventien minuten voor tijd gestaakt. Toen stond Oranje Wit met 5-3 voor. De dienstdoende scheidsrechter staakte de wedstrijd, omdat de arbiter zich niet meer veilig voelde nadat hij een speler van OSO rood gaf en het team van OSO verhaal haalde. Jordin van de Lustgraaf (drie keer), Milan van Dijk en Sam van Schuppen zorgden voor het vijftal treffers.

Cobu Boys-DVSA 5-0 (3-0).

ZONDAGVOETBAL

3C OOST

Driel-FC Jeugd