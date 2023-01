Overzicht: ‘Eigen schuld, dikke bult’ voor FC Jeugd, Bennekom boekt vierde zege op rij, De Merino's verslaat Lunteren

voetbal valleiEr wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in de Vallei. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

DERDE DIVISIE

In een knotsgek duel, waarin GVVV in de uitwedstrijd tegen Hoek lange tijd op een enorme voorsprong stond, stond er voor de koploper van de derde divisie na negentig minuten een 4-7 zege op het bord.

Na drie wedstrijden op rij zonder overwinning versloeg DOVO op het eigen Panhuis het bezoekende RKAV Volendam met 3-0.

1D ZUID 1

Bennekom is bezig met een aardige reeks. De eersteklasser boekte in Zaltbommel de vierde zege op rij tegen Nivo Sparta: 1-2. Voor rust werd niet gescoord, hoewel beide ploegen toch aardig wat kansen kregen. In de rust werd Marlon Versteeg ingebracht voor Joël Beukhof. De nieuweling scoorde een kleine tien minuten na rust prompt zijn eerste goal voor Bennekom. Er werden aan beide kanten kansen verprutst, maar vijf minuten voor tijd tilde Fabian Beukhof de stand naar 0-2. Het werd toch nog spannend. Zo kreeg Joris Klein Holte een tweede gele, en dus een rode kaart. Een minuut voor tijd viel ook nog de 1-2. Bennekom hield stand. Door de zege klimt Bennekom weer een plekje. Het staat nu vijfde en heeft een punt achterstand op DTS Ede. Dat heeft echter nog wel een wedstrijd tegoed.

2C WEST 1

De Merino’s doet goede zaken in strijd om de tweede periode. De Merino’s zet de opmars vanuit de onderste regionen gestaag voort. De 2-1 overwinning op Lunteren tilde De Merino’s over de tegenstander heen en zet de Veenendalers nu op polepositie. Het was een enorm lelijke overwinning, maar puur op wilskracht en met wat geluk trok de thuisploeg de drie punten over de streep. Nadat Pepijn Meurs Lunteren op voorsprong zette en Melvin van de Haar gelijkmaakte, volgde een turbulente slotfase.

Daar waar Lunteren een minuut voor tijd de winnende treffer terecht afgekeurd zag worden, moest het met lede ogen aanzien dat een minuut later in de voorbereiding op de winnende treffer van Joey van de Steeg een handsbal van Wilco den Hartog niet door arbiter Westland werd opgemerkt. De scheidsrechter liet zich in de eerste helft ook gelden toen hij Lunteraan Ivar Boekholt geen rood gaf na de forse duw die hij Den Hartog verkocht.

OVC’85-Otterlo 4-2 (1-2). 0-1 en 0-2 Kaj Schuppers.

CDW-VRC 4-1 (3-1). Robin Segers 0-1.

4F WEST 1

Candia’66 boekte een 0-1 overwinning bij Musketiers. Een treffer van Luuk Bender, een kwartier voor tijd, was voldoende voor de drie punten voor de ploeg van trainer Harrie Epskamp. Door het 1-1 gelijkspel van koploper DEV Doorn tegen SEC, is de ploeg uit Rhenen genaderd tot zeven punten. Vorige week bezorgde Candia’ 66 op eigen veld de ploeg uit Doorn de eerste nederlaag van het seizoen. ,,Een gelukkige overwinning, wel onze achtste overwinning op rij’’, zei Candia’66-speler Nick ter Burg.

HDS-SVP 2-1 (1-1). 1-1 Bart Juffer.

5B WEST 1

DVSA boekte de tweede overwinning van het seizoen. De vijfdeklasser won met 5-1 van VSC. Thijs Stempvoort, Leo van Eem, Jens Krüger, Majid Malak en Hossein Baktari scoorden allen één keer.



Austerlitz-Oranje Wit 3-1 (2-1). 0-1 Adil El Bissis.

ZONDAGVOETBAL

3C OOST

De Edese derdeklasser FC Jeugd blameerde zich zondag in Lent tegen DVOL. Na een 0-2 voorsprong door goals van Sergen Tomrük en Elmeris Avdic gaf de ploeg van trainer ‘Coco’ Fares de wedstrijd volledig uit handen en verloor uiteindelijk met 5-2. „We speelden de eerste twintig minuten geweldig goed voetbal en kwamen ook verdiend met 0-2 voor. Maar daarna begon het gezeur in mijn ploeg en werd er meer gepraat, ook tegen de scheidsrechter, dan gevoetbald. DVOL kwam voor rust terug tot 2-2 en maakte na de pauze het karwei eenvoudig af. Gewoon een kwestie van eigen schuld, dikke bult”, vond Fares.

FC Jeugd staat op de tiende plaats, die aan het einde van de rit nacompetitie om lijfsbehoud betekent.