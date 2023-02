Overzicht: FC Jeugd boekt bevrijdende zege, De Merino’s maakte gehakt van Otterlo, Fortissimo pakt leiding in 4C

voetbal valleiEr wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in de Vallei. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

DERDE DIVISIE

In de derde divisie reisde DOVO af naar Staphorst, dat drie plekken lager dan de Veenendalers stond. Toch wist DOVO het verschil op de ranglijst niet om te zetten in een overwinning: 0-0. Door het puntenverlies raken ‘de Rooien’ achterop in de strijd voor de bovenste plekken.

GVVV had de handen vol aan SteDoCo. De koploper van de derde divisie kende een sterke eerste helft, maar bakte er na rust helemaal niets meer van. Daarom was de 0-0 remise het hoogst haalbare voor de Veenendalers.

1D ZUID 1

In de eerste klasse D kwam DTS vandaag voor het eerst in actie sinds de winterstop. De Edenaren vierden dat met een zege tegen SVW: 2-3. De ploeg van trainer Arnold Brehler kwam uitstekend uit de startblokken, wat in de zevende minuut al leidde tot een penalty. Frank Boers schoot vanaf elf meter binnen. De 0-2 viel op een fijn moment. Vijf minuten voor rust schoot Boers binnen na goed voorwerk van Ahmed Lak. Tien minuten voor tijd incasseerd DTS de 1-2. De spanning werd twee minuten voor tijd weer tenietgedaan door de 1-3 van aanvoerder Bram Holtman. De 2-3 viel diep in blessuretijd, maar kon de Edenaren niet meer verontrusten.

Bennekom-Oranje Wit 3-2 (1-0). 1-0 Roy de Graaf, 2-1 Marlon Versteeg, 3-1 Kai Huisman.

2C WEST 1

Bij Otterlo-De Merino’s ging het in de tweede helft ineens enorm hard: 1-8. De thuisploeg opende na tien minuten het bal via Kaj Schuppers en kon lang stand houden tegen en nog zoekend De Merino’s. Bij het debuut van Otterlo in de tweede klasse won het nog verrassend met 1-3, nog steeds de enige winstpartij van dit seizoen. Toen na de pauze Quincy Arends twee maal - in totaal vier keer - gescoord had, werd het gaspedaal bij de Veenendalers nog wat meer ingedrukt. Vijf treffers in de laatste twintig minuten vormden het trieste lot van de thuisploeg, die nu toch al moeten vrezen voor een afdalen naar de derde klasse. De Merino’s staat er nog steeds het best voor in de strijd om de tweede periode. Namens De Merino's scoorden verder Melvin van de Haar (twee keer), Vincent van de Weerdhof en Aron de Koning.

VRC-OVC’85 3-1 (2-1). 1-0 Robin Segers, 2-1 Ruben Rentenaar, 3-1 Thijs Ravesloot.

Delta Sports-Lunteren 1-4 (0-1). 0-1, 1-2, 1-3 Max Degenaar, 1-4 Dave van den Ham.

3A OOST

Advendo’57 pakte in de de derde klasse A een punt door een late strafschop. Daardoor eindigde het duel met JVC Cuijk in een 2-2 gelijkspel. De Ederveners kwamen via Luc Goudsblom op een snelle voorsprong. In een gelijkopgaande eerste helft waren de kansen verder schaars. Niels van Ginkel had een minuut voor rust de gelijkmaker op zijn schoen, maar raakte de bal verkeerd. In de nastoot kopte spits Jordi van der Laan, oud-speler van onder meer DOVO en in de winterstop overgekomen van UDI’19, de gelijkmaker binnen.

Vier minuten na rust zorgde Sjors Broenland voor de 1-2, nadat Jacco van den Brink kort daarvoor op de paal had geschoten. In een rommelige en soms ook vervelende tweede helft leek Advendo met lege handen komen te staan. In de tiende minuut van blessuretijd werd een duikeling van Rik Kelderman bestraft met een penalty. Van den Brink nam het presentje dankbaar in ontvangst. Een winnaar had het duel ook niet verdiend. Na afloop werd het bij beide kleedkamers nog wat onvriendelijker en ontstonden er de nodige opstootjes. Na het nodige duw- en trekwerk keerde de rust weer terug op sportpark Allemanskamp.

Blauw Geel’55-ONA’53 0-2 (0-1). Bjorn van den Brink, 0-2 Daan van Dijk.

Renswoude-SKV 0-1 (0-1). 0-1 Max van der Heuvel.

WAVV-Juliana’31 1-0 (0-0). 1-0 Davey Jansen.

Veenendaal-SV De Braak 3-2 (3-1). Rodney van Klooster 1-0, 2-1 en 3-1.

ESA-VVA Achterberg 3-0 (1-0).

4C OOST

In de vierde klasse C greep Fortissimo de koppositie na de 2-1 zege in de topper tegen Harskamp, dat voorafgaand aan de wedstrijd nog bovenaan stond. De Harskampers kwamen via topscorer Frank Hol op voorsprong, maar nog voor rust maakte linksback Arjen Wilting er 1-1 van. In de tweede helft werd invaller Anouar Haouat - vorig seizoen nog speler van Harskamp - matchwinner: 2-1.

SDS’55-Barneveld 2-0 (0-0). 1-0 Jort van de Hudding, 2-0 Rick Roelofsen.

WVV Wageningen-Rood Wit’58 0-3 (0-1).

Ede/Victoria-Stroe 1-3 (1-1). 1-0 Martin Rozeboom.

Redichem-GVC 0-3 (0-2). 0-1 en 0-2 Giulio Mornati, 0-3 Peterson Tijhuis.

4F WEST 1

In de vierde klasse F boekte Musketiers op bezoek bij SV Panter een 0-1 zege. Na een matige eerste helft was het in het tweede bedrijf niet veel beter op Sportpark De Groene Velden 2. ,,Het was niet best. De treffer paste wel bij de wedstrijd”, zei Musketiers-trainer Teus Jacobs. Een inzet van Dylan van Opzeeland, na ruim een uur spelen, werd tot twee keer toe van richting veranderd door een speler van SV Panter waarna doelman Bart Schimmel kansloos was. Aan de andere kant hield de op het laatst opgeroepen doelman Wijnand Peterman een inzet van Sander van de Wilt uit zijn doel om even later ook een inzet van Stefan Lodder met een uiterste krachtsinspanning te keren. Musketiers, dat steeds meer ruimte kreeg, weigerde de trekker nog eens over te halen waardoor het bij 0-1 bleef.

SEC-Candia’66 3-3 (0-2). 0-1 Raymon van Noort, 0-2 Daan Achterberg, 1-3 Jesper van Breenen.

5B WEST 1

In de vijfde klasse B boekte DVSA de derde overwinning van het seizoen. Jens Kruger was de gevierde man aan de zijde van Amerongers. Hij maakte het enige doelpunt in de uitwedstrijd bij SVF: 0-1.

Oranje Wit-SVMM 0-1 (0-1).

ZONDAGVOETBAL

3C OOST

FC Jeugd deed zondag met een 3-2 zege goede zaken tegen SV Angeren, een van de concurrenten in de onderste regionen van de rangrijst. De ploeg van trainer ‘Coco’ Fares kwam voor rust op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Ilker Oztürk en Tolunay Durmus, maar pal voor rust kwam Angeren terug tot 2-1.

„Ik moet mijn spelers complimenteren, dat ze ondanks dat we met een gehavende ploeg speelden na rust eindelijk wel een keer karakter toonden toen Angeren na een discutabele penalty gelijkmaakte. Die inzet werd beloond met een goal van Redouan Toutouh in blessuretijd”, vertelde Fares.

Door de winst klom FC Jeugd naar een veilige negende plek op de ranglijst. Zondag speelt de Edese derdeklasser uit tegen hekkensluiter HAVO. Het thuisduel eindigde eerder in 2-2.