Overzicht: Focus'07 met grote zege winterstop in

Met 2-1 verloor derdeklasser MVV’58 van hekkensluiter Capelle. Volgens oefenmeester Frans van Helvoirt was het niet zo zeer de tegenstander maar heeft de ploeg uit Meteren bovenal van zichzelf verloren. ,,De hele week waarschuwde ik dat we ze niet moeten onderschatten, én dan toch bezorgen we Capelle zijn eerste winst.” Na aanvankelijk op achterstand te komen, maakte Twan de Kock voor rust gelijk. ,,Die rust kwam onhandig want onze tweede hing echt in de lucht.” In het vervolgende bedrijf miste MVV'58 diezelfde pit ,,Erg teleurstellend.”