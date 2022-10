Overzicht: Kaartenfestijn bij DSS’14, Theole is van de nul af en Wadenoijen op eigen veld hard onderuit

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

VIERDE DIVISIE A

WNC verloor voor de tweede keer op rij. Tegen koploper ODIN ’59 werd het in Heemstede 2-1. ,,We speelden zeker geen slechte wedstrijd, integendeel. We kwamen snel op achterstand door een persoonlijke fout. Die poetsten we in de 21e minuut door een weergaloze actie van Kay van den Boogaard: 1-1. Vier minuten na rust viel bij de tweede paal uit een corner een kopbal binnen. Misschien nog wel beter spelend dan in de tweede helft krijgen we in de tweede helft drie á vier kansen op de gelijkmaker. Noem het zuur, of misschien pech. Uiteindelijk krijgen we de punten die we met ons spel verdienen. Nu helaas nul, maar we staan er goed op. Ik ben tevreden over het vertoonde spel”, was de samenvatting van Waardenburgs coach Cor Prein