Overzicht: Meurs-effect helpt Bennekom langs DUNO; Lunteren wint nipt maar makkelijk van OVC'85

Groesbeek­se Boys: vrienden­team uit Breedeweg zoekt langzaam de weg omhoog

BREEDEWEG - Michael Brussen is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Groesbeekse Boys. Het team, dat vorig seizoen via de nacompetitie promoveerde, heeft het lastig in de tweede klasse G. Zondag zag hij hoe zijn ploeg mogelijk de weg omhoog is ingeslagen. Het werd in Breedeweg een dikverdiende 3-0 zege op Prinses Irene uit Nistelrode.

28 november