Overzicht: Monsterzege voor ASH, Tricht blijft winnen en MVV’58 recht zijn rug

voetbal rivierenlandKoning Winter heeft toegeslagen op de regionale voetbalvelden. In Rivierenland zijn deze zaterdag vier wedstrijden afgelast vanwege de sneeuwval. TEC, Vriendenschaar, Haaften en DFS komen niet in actie. Door de derby tussen Kesteren en Dodewaard is om trieste omstandigheden een streep gezet. Een verzameling van de wedstrijden die wél doorgaan, vind je na afloop op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.