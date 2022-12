Overzicht: ook VRC snoept Woudenberg geen punten af; Harskamp als koploper het nieuwe jaar in

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

DERDE DIVISIE

1D ZUID 1

2C WEST 1

Ook VRC heeft er niet voor kunnen zorgen dat Woudenberg de eerste punten van deze competitie verspeelde. De thuisploeg speelde een prima wedstrijd tegen de lijstaanvoerder, kreeg ook de beste mogelijkheden, maar bleef door een grote fout van doelman Max Kok met lege handen staan: 0-1. ,,Het wordt bijna ongeloofwaardig, maar ook nu waren we weer minimaal gelijkwaardig aan de tegenstander,” zei trainer Niels ten Have. ,,Maar aanvallend komen we tekort. Qua spel zijn we echt top-drie, wat betreft resultaat zijn we echt middenmoot.” Een groot deel van de tweede helft legde VRC de koploper zijn wil op. De kansen werden door Ruben Rentenaar en Mick Bomers niet benut. Een schot van Daan Bannink gleed door de benen van Kok heen, waardoor VRC ook de aansluiting met de subtop kwijt is.