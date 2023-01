Overzicht: Ruime nederlaag WNC, Tricht wacht al vijf duels op een zege

voetbal rivierenlandEr wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in Rivierenland. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

TEC had halverwege het duel bij AFC goede papieren (0-1 voorsprong), maar stapte na negentig minuten toch met een nederlaag van het veld. De koploper van de tweede divisie was met 2-1 te sterk voor de Tielse nummer vijftien.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

VIERDE DIVISIE A

WNC is zaterdag bij Capelle tegen een kansloze nederlaag aangelopen. De Waardenburgse vierdedivisionist beleefde een dramatische start en verloor uiteindelijk met 3-0.

,,Al na 40 seconden werd het 1-0, dan begin je niet lekker aan de wedstrijd”, zei WNC-trainer Cor Prein na afloop met gevoel voor understatement. ,,We kwamen in die fase overal tekort en dat resulteerde in de twintigste minuut in de 2-0.”

Mirel Ibrahimovic (twee keer) en Sam van Doremalen kregen daarna goede kansen op de aansluitingstreffer. Na 33 minuten gooide Capelle het duel al in het slot met de 3-0. ,,Na wat ongelukkig uitverdedigen, ik zoek de oorzaak bij het veld.”

Prein greep halverwege in en voerde meerdere wissels door. ,,We werden feller en speelden overtuigender. We kregen ook weer een behoorlijke kans op de 3-1, maar helaas. Deze wedstrijd was er een om snel te vergeten. Zeker is dat we er zaterdag weer moeten staan.”

WNC, tiende op de ranglijst, neemt het dan thuis op tegen Zwaluwen. Die ploeg staat met vier punten minder op de twaalfde plaats. Het verschil met Feyenoord, dat op een nacompetitieplek staat, bedraagt zeven punten. De Waardenburgers hebben nog wel een duel tegoed. ,,Voor beide clubs een belangrijke wedstrijd dus. We kijken ernaar uit. Het zit allemaal zo dicht op elkaar. Qua verliespunten staan we één punt achter op de nummer zes (ODIN’59), dus alles is nog mogelijk.”

WNC hoopt snel te kunnen beschikken over Ruben Alonso Taboada. De aanvallende middenvelder komt per direct over van het Belgische Lentezon Beerse.

2H ZUID 1

Tricht hield zaterdag voor de tweede keer dit seizoen de ‘nul’, maar een overwinning leverde dat niet op bij Wieldrecht. De tweedeklasser moest genoegen nemen met een punt: 0-0. Een zege was welkom geweest voor de ploeg van trainer Jacob van Zanten, want de laatste winstpartij dateert al van 12 november (2-7 tegen Schelluinen). Daarna pakte Tricht nog slechts twee punten uit vijf duels.

,,Het was een wedstrijd op een heel slecht veld met heel weinig kansen”, zei assistent-trainer Glenn Robbemondt. ,,Allebei hebben we een enkele kans gehad.”

Tricht staat nu op de tiende plaats en wacht in de strijd om lijfsbehoud zaterdag een thuisduel met concurrent Woudrichem.

3D WEST 1

Het was niet het mooiste spel dat Vriendenschaar op de mat legde tegen Nieuw Utrecht, maar het resulteerde wel in een 0-1 overwinning. ,,Het veld lag er niet lekker bij, we moesten echt knokken”, zag trainer Niek Amelink. Met rust bracht de oefenmeester Maurits Nijenhof en Abid el Idrissi in de ploeg. Het bleek de meesterzet van het duel. ,,Ik zocht meer diepgang in het spel en dat brachten zij zeker.” Krap vier minuten binnen de lijnen gaf Nijenhof de bal voor aan El Idrissi, die het beslissende doelpunt scoorde. ,,Daarna hebben we Nieuw Utrecht meer het spel laten maken. Zij moesten komen, dan straffen wij de foutjes wel af.” Echt spannend werd het niet meer voor de Culemborgers die de drie punten mee naar huis namen.

3E ZUID 1

,,We hebben de huid duur verkocht. Dit is een belangrijke overwinning”, vond MVV-trainer Frans van Helvoirt van de 2-0 winst op Sparta’30. Hij was verbaasd hoe kansrijk de ploeg uit Meteren was in de eerste helft en dat er desondanks met de brilstand werd gerust. ,,Bij zijn derde kopkans lukte het Remco Knoop wel de score op te breken.” Een tweede doelpunt van de derdeklasser werd wegens buitenspel afgevlagd ,,Nou daar heb ik nog mijn vraagtekens bij hoor.” Die tweede kwam niet veel later alsnog via de voet van Robin Jager.



ONI-Haaften 4-2 (1-2). 0-1 Thijmen Gerringa, 1-2 Kevin van de Velde.

4E WEST 1

Vierdeklasser Focus’07 verloor met 3-5 van OSM’75. Het weerhield oefenmeester Stef Ranshuijsen er echter niet van trots te zijn. ,,Ik heb vandaag een Focus gezien waar ik echt heel vrolijk van word.” Sjoerd van Dijk schoot het duel open waarna Stijn Hollander op slag van rust de 2-1 afrondde. ,,Die tegengoals in de tweede helft waren meer pech dan onkunde. Een afzabberende voorzet, foutje van de keeper, je kent het wel”, verklaarde Ranshuijsen de 2-4 achterstand die ontstond. Doelman Thimo Derks viel vervolgens geblesseerd uit en werd vervangen door een veldspeler. Het was Demian Ririmasse die de 3-5 maakte voor de Culemborgers. ,,Heerlijk, hij liep die voorgegeven bal zo met z’n borst erin.”

4E ZUID 1

ASH-Beesd 2-2 (0-1). 0-1 Jarno van de Water, 0-2 Jens Kroeze, 1-2 Michel de Leeuw, 2-2 Marijn Hak.

GVV-Herovina 0-3 (0-1).

Noordeloos-Rhelico 5-0 (2-0).

ZONDAGVOETBAL

2H OOST

4D WEST 1

