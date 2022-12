Overzicht: Theole met dikke cijfers onderuit tegen SDOUC, Ophemert haalt uit tegen SCZ

voetbal rivierenlandHet WK voetbal is in volle gang, maar ook op de amateurvelden rolt de bal nog. De meeste regionale clubs spelen hun laatste wedstrijd van het kalenderjaar. Benieuwd naar alle verrichtingen in Rivierenland? Een verzameling van de gebeurtenissen vind je op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

TEC heeft op sportpark Nieuw Zuid voor een stunt gezorgd bij Quick Boys. De Tielse formatie won dankzij twee doelpunten van Adham El Idrissi met 1-2 van de Katwijkse ploeg.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

VIERDE DIVISIE A

De eerste seizoenshelft van WNC is afgesloten met een 1-2 thuisnederlaag tegen koploper Kloetinge. ,,Wat een zure nederlaag”, zei trainer Cor Prein van de Waardenburgse club. ,,We kwamen met 1-0 voor in de 60ste minuut door een goed doelpunt van Mirel Ibrahimovic. We kregen nog een prima kans op de 2-0. Kloetinge had het zwaar tegen ons en hanteerde de lange bal vanaf de 70ste minuut. We konden het tot de 90ste minuut dicht houden. Zelfs na die op zich al zure 1-1 bleef de tegenstander drukken met die hoge ballen.”

,,In de 94ste minuut, uit een vrije trap, maakten zij de 1-2. We verdienden echt een pun, zeker. We staan op de achtste plaats, met maar vijf punten achterstand op nummer twee Goes en acht punten ‘los’ van de dertiende plaats.”

2H ZUID 1

Tricht, dat veel spelers miste, verloor met 1-3 van Papendrecht. De ploeg van Jacob van Zanten gaat zo met een nederlaag de winterstop. Joran Smit was met de 1-1 de enige die doel trof voor Tricht.

3D WEST 1

Een terechte nederlaag vond Vriendenschaar assistent-trainer Peter de Vaal het 0-1 verlies op directe concurrent Woerden. ,,Het leek op een wedstrijd uit het begin van dit seizoen. We hebben onder ons niveau gevoetbald”, was de oefenmeester duidelijk. Woerden miste een penalty, maar zette in de tweede helft wel een vrije trap om in een doelpunt. Rick Mulder kwam nog het dichtst bij een Culemborgse treffer maar wist die niet te verzilveren. ,,Deze wedstrijd moesten we eigenlijk winnen en ik denk dat dat onbewust ook spanning meebracht voor de spelers. Nu draaien we na de winter niet mee in de middenmoot, maar spelen we degradatievoetbal en dat hadden we hier kunnen voorkomen.”

3E ZUID 1

Met 2-1 verloor derdeklasser MVV’58 van hekkensluiter Capelle. Volgens oefenmeester Frans van Helvoirt was het niet zo zeer de tegenstander maar heeft de ploeg uit Meteren bovenal van zichzelf verloren. ,,De hele week waarschuwde ik dat we ze niet moeten onderschatten, én dan toch bezorgen we Capelle zijn eerste winst.” Na aanvankelijk op achterstand te komen, maakte Twan de Kock voor rust gelijk. ,,Die rust kwam onhandig want onze tweede hing echt in de lucht.” In het vervolgende bedrijf miste MVV'58 diezelfde pit ,,Erg teleurstellend.”

Haaften-Vuren 3-1 (1-0). 1-0 Omar Fatchati, 2-1 Siem van Gansewinkel, 3-1 Danny Verwolf.

4E WEST 1

Met een exorbitante 0-6 zege op Aurora gaat vierdeklasser Focus’07 met een goed gevoel de winterstop in. ,,Zo zijn we die nare smaak van het verlies vorige week (1-5) weer kwijt”, meende trainer Stef Ranshuijsen. De Culemborgers moesten even wennen aan het grasveld waarna er binnen tien minuten liefst drie goals vielen dankzij Wouter Hoevers (tweemaal) en Sjoerd van Dijk. Op slag van rust kopte Demian Ririmasse de 0-4 raak. ,,De vijfde was een fantastische soloactie van Demian, die helemaal van linksachter naar voren kwam en de bal zo de kruising in poeierde.” Aurora miste een strafschop toen de lat redding bood, Pim Cornelissen was wel trefzeker vanaf elf meter voor het beslissende doelpunt.

4B OOST

,,Ik heb nog nooit van Kesteren gewonnen. Vandaag waren zij mannelijker, efficiënter in de omschakeling en de enige kans die ze kregen in de tweede helft betekende de 2-3 nederlaag", reageerde Lienden-trainer Marcel Muhlack. ,,Zeker in het begin van de wedstrijd hadden we meer kunnen scoren. In plaats van 3-0 werd het slechts 1-0 door Ruben van Trigt. Daarna kwam Kesteren op voorsprong via Thijs van der Lee en Aron den Ambtman. Nog voor de rust kon Arnoud van Lavieren de achterstand wegpoetsen. Dirk Roelofsen werd in de tweede helft de matchwinnaar.”

DFS-De Paasberg 1-1 (0-1). 1-1 Melvin van Osenbruggen (strafschop).

Uchta-SDOO 4-4 (2-1). 1-1 en 3-1 Sam van Hasselt, 2-1 en 4-3 Nico den Hartog.

4E ZUID 1

Twee treffers van Niels Lobregt bezorgden Rhelico de drie punten in de derby met ASH: 2-1. Rhelico speelde met passie en strijd en trok daardoor de drie punten naar zich toe. Sjoerd de Schepper zorgde voor het Hellouwse doelpunt.

Beesd-Lekvogels 1-3 (0-2). 1-3 Nick van der Burg.

Peursum-GVV 4-0 (3-0).

ZONDAGVOETBAL

2H OOST

Theole-SDOUC 1-4

4D WEST 1

Kismet-SMVC Fair Play

4E ZUID 1

Wadenoijen-RKTVC 1-3

RKKSV-Buren gestaakt

Teisterbanders-Maliskamp 1-1

DSS’14-Jan van Arckel 3-3

5B ZUID 1

Ophemert-SCZ 6-0

MEC’07-RKVSC

Ruwaard-BZS 2-2