Overzicht: Valse herstart voor FC Jeugd, Bennekom boekt derde zege op rij, Candia’66 bezorgt koploper eerste puntenverlies

voetbal valleiDe bal rol weer in het amateurvoetbal. Na een winterbreak komt een deel van de regionale clubs dit weekeinde in actie. Door de uitwedstrijd van eersteklasser DTS Ede bij LRC Leerdam is vanwege de winterse weersomstandigheden echter een streep gezet. Ook in de lagere regionen zijn meerdere wedstrijden afgelast. Benieuwd naar alle verrichtingen in de Vallei? Een verzameling van de gebeurtenissen vind je op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.