Overzicht: Wageningen hard onderuit op bezoek bij SDS’55, veerkrachtig WAVV buigt achterstand om tegen VVA

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

DERDE DIVISIE

DOVO weet weer wat winnen is. Na een tweede helft vol kansen vielen de verlossende treffers pas in de laatste vijf minuten in de thuiswedstrijd tegen ASWH: 2-0.

GVVV heeft tegen Rijvogels de koppositie in de derde divisie behouden. De Veenendalers wonnen in Katwijk met 2-3 van concurrent Rijnvogels en zag het groepje directe achtervolgers verminderen tot twee: ACV en Sportlust’46.

1D ZUID 1

Bennekom-Sliedrecht

DTS Ede-DZC’68

2C WEST 1

Na de midweekse bekerwinst op vierdedivisionist WV-HEDW kwam VRC tegen nummer laatst Delta Sports niet verder dan een gelijkspel: 2-2. Al na veertig seconden lag de bal in het Veenendaalse net. ,,Ik wijt het echt aan onvolwassenheid van de ploeg. Misschien nog even met het hoofd in de wolken na de goede prestatie van dinsdag,” vertelt trainer Niels ten Have.

Na de prima gelijkmaker van Mitch van den Berg viel nog voor de pauze de tweede Houtense treffer. Na de pauze speelde VRC alles op alles. Enorme kansen werden gemist, een schot van Jurrien van der Horst spatte op de lat uiteen, twee keer werd er een bal op de lijn gekeerd. Rentenaar scoorde nog wel zijn eerste treffer van het seizoen, maar in het daaropvolgende kwartier werd het enorme overwicht niet in doelpunten uitgedrukt.

Overige uitslagen

De Merino’s-CJVV 5-0 (2-0). 1-0 en 3-0 Joop de Bruin, 2-0 Julian Heijmans, 4-0 Niek van Mourik, 5-0 Roy Terschegget. Zowel de derde als de vijfde treffer kwam van de strafschopstip.

Lunteren-Jonathan 4-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Max Degenaar, 3-0 Max Veenendaal, 4-0 Remco Speelziek. Bijzonderheid: Jonathan schoot kort na rust een strafschop over.

Otterlo-Woudenberg 0-4 (0-1).

3A OOST

Een strijdend WAVV heeft in de derde klasse A VVA met 3-2 afgetroefd. ,,Echt een teamprestatie met veel strijd”, zei de uitblinkende Lars Dolphijn. De speler van WAVV was overal te vinden op het veld en ging voorop in de strijd. ,,Lekker om thuis op gewoon gras de punten te pakken. We zijn er vol opgeklapt en hebben hard gewerkt. Dat is beloond.” Zijn broer Luc Dolphijn zette WAVV vanuit een strafschop in de 19e minuut op voorsprong. Vanuit twee standaardsituaties stond VVA een kwartier later op voorsprong waarmee het ook de rust in ging.

WAVV draaide het duel in de tweede helft in een tijdbestek van twee minuten. Het laatste half uur was het vooral tegenhouden wat de ploeg van trainer Moslin Adnane deed. ,,Ik ben trots op de instelling van de ploeg. De overwinning hebben we zeker niet gestolen”, zei Adnane. Collega Dennis Koorn baalde van de nederlaag van zijn VVA. ,,De eerste helft hebben wij gevoetbald, in de tweede helft zijn we te veel mee gegaan in de strijd die WAVV op de mat legde. Wij speelden te snel de lange bal. De tweede treffer van hen was discutabel, net als de strafschop. WAVV heeft gevochten als wolven, wij leefden te veel op de wolk na zeven overwinningen op rij.”

Overige uitslagen:

Veenendaal – Blauw Geel ’55 2-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Tom Ooms

Advendo’57-ONA’53 0-1 (0-0). 0-1 Fabian van Mösle

SKV-SV De Braak 5-1 (2-1). 1-0 en 5-1 Stefan Aalbers, 2-1 Tijmen Remijnse, 3-1 Bart Silvius, 4-1 Ludo Oosting

ESA-Renswoude 2-0 (0-0).

4C OOST

SDS’55-WVV Wageningen 6-1

Fortissimo-Wodanseck

Ede/Victoria-Barneveld

Rood Wit’58-Harskamp

Stroe-GVC

4F WEST 1

Candia’66-HVC

Musketiers-De Posthoorn

SVP-Achterveld

5B WEST 1

DVSA-Faja Lobi/KDS 1-4. 1-3 Ashley Vaartjes

Vechtsstroom–Oranje Wit 0-2 (0-0). 0-1 en 0-2 Jordin van de Lustgraaf

ZONDAGVOETBAL

3C OOST

FC Jeugd-SCE