Overzicht: Winnend FC Jeugd herdenkt ramp in Turkije met ‘indrukwekkende minuut stilte’, harde landing voor Bennekom

Trainings­ar­beid werpt zijn vruchten af: Excelsior Zetten blijft bij de titelkandi­da­ten

ZETTEN - Marcel Nijenhuis is een gelukkig man. Zijn ploeg Excelsior Zetten versloeg zaterdag bij de hervatting van de competitie in de vierde klasse B Kesteren met 3-1 (3-0) en blijft daardoor volop in de titelrace. Daar is de coach vanzelfsprekend blij om, maar hij wordt nog gelukkiger wanneer door de week op het trainingsveld 23 spelers zich in het zweet werken.

7 februari