Palm én ‘kind van de club’ blinken uit bij DTS Ede: ‘Als F-pupil ging ik al vaak bij het eerste elftal kijken’

Roy Peters zwaait op zijn 47ste af bij eerste elftal Alverna: ‘Ik zou het nog een paar jaar vol kunnen houden’

ALVERNA - Voetballers ouder dan 40 kom je zelden tegen in een eerste elftal. Roy Peters is met zijn 47 jaar dan ook een bezienswaardigheid. Of beter, wás. Nu het amateurseizoen dit weekeinde begint, stopt de verdediger van Alverna ermee. Hij gaat op lager niveau spelen. ,,Ik wil het moment vóór zijn dat ik overal achteraan hobbel.”

24 september