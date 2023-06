Palmeiras houdt Barcelona van toernooizege af op Marveldtoernooi

De finale was een mooi sluitstuk van een klinkend toernooiweekeinde voor voetballers onder 15 jaar. Barcelona maakte indruk door geen van de wedstrijden te verliezen. In de halve finale (1-1) waren de Spanjaarden tegen Anderlecht beter in het nemen van strafschoppen, in de eindstrijd die in 2-2 eindigde, toonde Palmeiras uit Brazilië zich het koelbloedigst van elf meter.

Trainer Paul Planes was dan ook wisselend tevreden. ,,Op vrijdag vond ik ons niet goed, zaterdag toonden we een goede mentaliteit en vebetreing”, stelde de Spaanse trainer. Zijn ploeg van La Masia, zoals de opleiding van Barca ook bekend staat, maakte in Groenlo veel indruk met goed positiespel, doelgerichtheid, technische vaardigheden en kracht. Blanes: ,,We komen hier om spelers beter te maken. Het resultaat van betere spelers is vaak dat je ook als team resultaat boekt, maar dat is niet het belangrijkste.”