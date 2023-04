Pax schiet weinig op met punt tegen Concordia; ’t Peeske klopt vv Montferland en degradatie Loil

DERDE KLASSE B

Pax-Concordia Wehl 1-1 (0-0). 1-0 Roy Wolsheumer, 1-1 (pen.) Thom van Swaaij.

Pax-trainer Vincent Selhorst baalde na het gelijkspel. ,,We speelden heel verdienstelijk. Er had maar één ploeg recht op de punten en dat was Pax. We legden heel veel energie in de strijd.”

Volgens Selhorst scoorde Pax, dat voor rust vier grote kansen kreeg, een loepzuiver doelpunt dat echter afgekeurd werd. ,,Toch rechtten we onze rug en kwamen we verdiend op 1-0 doordat Roy Wolsheumer een vrije trap schampte, die het doel invloog.”

In de slotfase ging het mis voor de Hengelose hekkensluiter. Selhorst: ,,Onze doelman Mauro Wentink werd zwaar gehinderd, maar er werd niet gefloten. Rick Beulink kreeg de inzet toen tegen zijn hand. Hij kreeg rood en wij een strafschop tegen.”

Die werd door Thom van Swaaij ingeschoten. Pax leek toch nog met de winst aan de haal te gaan, maar de knal van Mauro Ellenkamp kwam tegen de onderkant van de lat.

VIERDE KLASSE D

’t Peeske-vv Montferland 2-0 (1-0). 1-0 Rens Teunissen, 2-0 Brian Smit.

’t Peeske-trainer Frank Burgers was goed gehumeurd. ,,Voor de eerste keer dit seizoen hebben we de nul gehouden. Dat was een overwinning op onszelf. Toch was het geen hoogstaande wedstrijd. Dat kwam mede door de wind die dwars over het veld stond.”

Burgers heeft goede hoop dat zijn ploeg zich kan handhaven in 4D. ,,We willen van de onderste plekken wegblijven.”

GSV’38-Loil 5-1 (1-0). 1-0 Siebe Wieggers, 2-0 Yorick Keuken, 2-1 Tom Lauwerier, 3-1 en 4-1 Koen Bolk, 5-1 Yorick Keuken.

GSV’38 heeft donderdagavond goede zaken gedaan. De Giesbeekse ploeg van trainer Klaas Vermeulen steeg naar de tweede plek (16-30) en heeft qua verliespunten nog slechts één punt achterstand op koploper Rijnland (17-34), dat op 14 mei op bezoek gaat naar Giesbeek. ,,We moesten winnen om in de titelrace te blijven”, aldus Vermeulen. ,,Voor rust was het erg rommelig en wilden we te geforceerd aanvallen. Pas na de 3-1 hadden we geen moeite meer met Loil.”

Loil, dat tot nu toe slechts vijf punten vergaarde, is door de nederlaag gedegradeerd. ,,Toch verdient Loil een compliment”, zei Vermeulen. ,,Ze hebben heel goed tegenstand geboden, want bij rust waren we nog lang niet zeker van een overwinning.”

Kilder Groessen 1-2 (0-1). 0-1 Mees Vermeulen, 1-1 Yari Jansen, 1-2 Sjoerd Verlangen.

,,Het is al de vijfde keer dit seizoen dat we al binnen een paar minuten achter komen”, mopperde Kilder-trainer Marco Rou. ,,Daarna pakten we het wel goed op, maar Groessen was veel feller. Zij hadden de wil om te winnen. Goede kopkansen van Bas Kluitman bleven onbenut. Kort voor tijd incasseerden we de 1-2 en verloren we onnodig de wedstrijd. Helaas kunnen we niet freewheelend het seizoen uitspelen, er komen nog drie finales.”

VIJFDE KLASSE B

MEC-Halle 3-2 (2-1). 1-0, Tom de Roos, 2-0 en 3-0 Dennis Maas, 3-1 en 3-2 Sem Groot Nibbelink.

MEC uit Miste bouwde een comfortabele voorsprong op, maar na de 3-1 kreeg Halle weer geloof in een goed resultaat. ,,Na de 3-2 kwamen er nog acht minuten extra tijd bij”, zei MEC-trainer Bjorn Zweerink. ,,Toch hielden we stand.”

Bredevoort-Wolfersveen 3-2 (1-0). 1-0 Rutger Hoefman, 2-0 (pen.) Koen Hoorneborg, 3-0 Rutger Hoefman, 3-1 Rick Hofman, 3-2 Bram Schnitzler.

Toen Bredevoort op rozen leek te zitten werd thuisspeler Wessel Jansen Eupen me twee keer geel weggestuurd. ,,Toen werd het binnen de kortste keren 3-2”, zei Bredevoort-trainer Ronald Heinen. ,,We moesten nog twintig minuten lang billenknijpen. Maar iedereen heeft keihard gewerkt om de voorsprong vast te houden.”

VIJFDE KLASSE C

Gelders Eiland-RVW 5-1 (2-1). 1-1 Thijn van der Ent, 2-1 (pen.) en 3-1 Tom Jansen, 4-1 René Verpoort, 5-1 Rick Blij.

Gelders Eiland-trainer Gerben Matser had een leuke wedstrijd gezien. ,,Vaak wordt er gemopperd dat ons veld zo slecht is, maar dit keer was de grasmat puik in orde. Daardoor hoefden we geen lange ballen te geven, maar konden we goed combineren. Na de vroege tegengoal hebben we de zaken prima opgepakt en hebben we weinig weggegeven.”

NVC-Babberich 1-0 (0-0). 1-0 Mark Römer.

,,Babberich zat de laatste tijd in een flow. Vandaar dat het knap was dat we wonnen”, meende NVC-trainer John Trentelman. ,,Dit is heel goed voor het moraal.”

De oefenmeester gaf toe dat Babberich voor rust beter was, ,,maar wij kregen de betere kansen. Zo miste Stef Tiemessen op twee meter van het doel. De overwinning is dik verdiend. Er waren ook irritaties, vandaar dat Babberich een stuk of zes gele kaarten kreeg en wij twee.”

