Penningmeester plundert clubkas van SCZ: ‘Veel geld voor een kleine vereniging’

Voetbalprogramma Betuwe Betuwse kraker De Bataven-SC Bemmel en verder onder meer SDOO-Excelsior Zetten, Jonge Kracht-HA­VO en DVOL-Angeren

GENDT - De absolute topper in het Betuwse voetbal is dit weekeinde De Bataven tegen Sportclub Bemmel, met als inzet de koppositie in de eerste klasse D. Zaterdagavond om 20.00 uur te zien op sportpark Walburgen in Gendt, ruim twee uur na afloop van de wedstrijd van Nederland op de WK in Qatar.

3 december