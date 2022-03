Pijnlijk verlies voor RKZVC tegen UDI’19; FC Winterswijk naar plek 2 en OBW wint topper van Witkampers

Volledig scherm RKZVC ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen UDI'19. © theo kock persfotografie

HOOFDKLASSE B

RKZVC-UDI'19 (1-0). 1-0 Mitchell Jansen.

Het Zieuwentse RKZVC speelde een prima eerste helft, maar stond tegen de gasten uit Uden uiteindelijk toch met lege handen. In de 34ste minuut kopte Mitchell Jansen RKZVC naar een 1-0 voorsprong na een afgemeten voorzet van Sjors Storkhorst. Na een uur spelen kwam UDI'19 op gelijke hoogte. Daarna kreeg Storkhorst nog twee grote kansen, maar de aanvaller had het vizier niet op scherp staan.Met 11 punten uit 13 duels blijft RKZVC in de gevarenzone staan.

,,We hadden bij rust met 3-0 voor moeten staan", zei een teleurgestelde RKZVC-trainer Jeroen Spies. ,,Het plan klopte en we kregen voldoende kansen. We hadden voor rust ook een strafschop moeten hebben toen Sjors Storkhorst omver werd geduwd. Na rust werd het door individuele fouten van Mart Schutten en onze keeper Joel Paeijers 1-1 en daarna scoorde UDI vanaf elf meter ook nog de 1-2. Het was echt totaal onnodig. Zo schiet het niet op.”

Halsteren-Longa'30 (1-0). 1-0 Jeroen Beerendonk, 1-1 Thomas Kerperien.

Longa'30 pakte op knappe wijze een punt in Halsteren. De Lichtenvoordenaren komen nu op gelijke hoogte met RKZVC (beide 11 punten), maar hebben wel drie duels meer gespeeld.

Moerse Boys-Silvolde 0-0.

Silvolde speelde het eerste duel onder leiding van interim-trainer Dennis van Beukering gelijk in Zundert tegen de nummer dertien. ,,Een terecht gelijkspel", aldus Van Beukering. ,,Wij kregen kansen via Wout Blasman en Roel Gebbinck, maar Moerse Boys ook. Onze keeper Marco Olthuis redde ons een paar keer. Marco was net op tijd weer fit en daar waren we blij mee, omdat Stan ten Vaarwerk geblesseerd is. Geno Mijnen (57 jaar) zat op de bank. Geno is een geweldige vent. Ik heb hem gevraagd en hij zei meteen ja.”

EERSTE KLASSE E

FC Winterswijk-Tubantia 5-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Giovanni Malawau, 3-0 Robin Katier, 4-0 Siebe te Winkel. 5-0 (pen.) Robin Katier.

FC Winterswijk staat na de ruime overwinning nu op plek twee. ,,Het ging moeizaam", zei trainer Martijn Beltman. ,,Na een kwartier stopte onze keeper Mathijs Ebbers een strafschop bij een 0-0 stand. Dat was voor ons een wake up-call. De rust heeft 45 minuten geduurd, omdat een van de neutrale grensrechters ziek werd. Daardoor moesten we verder met twee clubgrensrechters.”