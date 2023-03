Rheden zet weer grote stap richting titel, VDZ wint bij Eldenia en SML haalt uit tegen koploper

Derde klasse B

Vierde klasse F

Halverwege zag dat er niet naar uit met een 0-2 stand. Het was aan de goed keepende Nick van der Linden te danken dat de schade halverwege niet groter was. Rheden liep meer averij op want Wouter Jansen moest per brancard het veld af. Gevreesd werd in eerste instantie voor een beenbreuk, het bleek om een flinke wond op de hals van voet en scheenbeen.