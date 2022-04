Rhelico grijpt door betwist doelpunt naast zege op tiental SV TOP

Rhelico-trainer Adrie van Steijn kon leven met de uitslag, al betwistte hij wel de laatste goal. ,,Dat was zuiver buitenspel, maar de scheidsrechter was onvermurwbaar”, zei de oefenmeester.

De thuisclub uit Oss stond toen net met tien man na een rode kaart. Rhelico leidde halverwege met 0-1 door een benutte strafschop van Kylian Heemskerk. TOP kwam na de pauze langszij via een ‘goedkope’ penalty. Daarna leek Glenn van Gelderen met een schitterende vrije trap voor de winnende treffer te zorgen (1-2). In de slotfase viel toch nog de 2-2.

,,TOP heeft een goede ploeg, wij hadden best moeilijke fases", vertelde Van Steijn. ,,Maar al met al hebben wij het goed gedaan. We wilden op voorhand in ieder geval niet verliezen, dat is gelukt. Er zat zelfs meer in. Nu gaan we ons opmaken voor een druk paasweekeinde met twee thuiswedstrijden (zaterdag tegen Kerkwijk en maandag tegen Willem II, red.).”