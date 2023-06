RKHVV en OSC naar finale nacompetitie, De Bataven onderuit in Alkmaar

Halve finale om een plek in de vierde divisie: De Zouaven-RKHVV 2-3 (1-1). Michael van Swaaij 0-1, Alex Wagenaar (penalty) 1-1, Borus Crnogorcevic 2-1, Michael van Swaaij (penalty) 2-2 en Mike de Beer 2-3. RKHVV heeft zich in Grootebroek geplaatst voor de finale van de nacompetitie. Daarin strijdt het met AFC'34 op neutraal terrein om een plek in de vierde divisie. De Zouaven is de tweede vierdedivisionist die door de Huissense ploeg naar een niveau lager wordt verwezen. Vorige week werd in een penaltythriller RKVV Velsen ook al verslagen.

AFC'34-De Bataven 3-0 (0-0). Voor De Bataven zit het seizoen erop. Na de tweede plaats op de ranglijst van de eerste klasse begon de nacompetitie direct in de halve finale, maar dat bleek ook het eindstation. Op bezoek bij AFC'34 ging de ploeg uit Gendt in de tweede helft onderuit.

Halve finale om een plek in de vierde klasse:

OSC-WVW 4-2 (1-2). Koen Fintelman 0-1, Jop Leenders 1-1, Kaj Dreis 1-2, Dylan Dekker 2-2, Jop Leenders 3-2, Ruben van Kuijk 4-2

OSC krijgt komende zondag de kans zich te verzekeren van nog een seizoen in de vierde klasse. In de strijd tegen degradatie werd in de halve finale afgerekende met WVW, dat in de eerste helft tweemaal (0-1 en 1-2) op voorsprong kwam. Dylan Dekker, Jop Leenders (zijn tweede van de wedstrijd) en Ruben van Kruijk bogen het duel om in het voordeel van de ploeg van vertrekkend trainer Jeffrey Leiwakabessy.