RKSV Driel en Jonge Kracht boeken eclatante zeges, puntenverlies De Bataven

Topscorers van DOVO en GVVV jagen in derby op goals en eeuwige roem: ‘Als we kampioen worden, accepteer ik zelfs verlies tegen DOVO’

Ze zijn allebei topscorer bij hun club en ze weten allebei hoe het voelt om te scoren in de Veenendaalse derby. Van DOVO-spits Guido van Dijk en GVVV’er Byron Burgering worden vandaag (14.30 uur) doelpunten verwacht in de clash op sportpark Panhuis. Hoe leven de spitsen toe naar het duel? En wat vinden ze eigenlijk belangrijker: winnen van de grote rivaal óf een titel- of promotiefeest?