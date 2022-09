RKZVC en Silvolde lijden kostbare nederlagen, Longa’30 boekt knappe zege bij Juliana’31

VIERDE DIVISIE

RKZVC-Venray 2-3 (1-0). 1-0 Thieme Terhaerdt, 1-1 Danny Pelzer, 1-2 Danny Pelzer, 1-3 Jeroen Vullings, 2-3 Harm Bokkers.

In Zieuwent werd flink gebaald, want in de eerste helft was er voor RKZVC niet veel aan de hand tegen Venray. Via Thiem Terhaerdt kwam de thuisploeg op 1-0. Doelman Arjan Ardts van Venray liet een slap schot van de Zieuwentse spits op gruwelijke wijze door zijn benen rollen. RKZVC had in de eerste helft veel de bal en kwam zelden in de problemen, maar had zonder de geblesseerde aanvaller Sjors Storkhorst amper stootkracht.

Na rust zette Venray meer druk, zonder echt gevaarlijk te worden. In de 65ste minuut werd het toch 1-1, omdat RKZVC de bal niet wegwerkte. Pelzer profiteerde dankbaar en dat deed hij 12 minuten later nog eens: 1-2. Na de 1-3 van Jeroen Vulling kwam RKZVC via invaller Harm Bokkers nog terug tot 2-3, maar kreeg vervolgens geen kans meer. Met 1 punt uit 2 duels staat RKZVC twaalfde. ,,Een onnodige nederlaag", zei middenvelder Remco van Leeuwen. ,,Van dit soort ploegen moeten we thuis winnen.”

Orion-Silvolde 1-0 (0-0). 1-0 Ischa Perquin.

In Nijmegen leed Silvolde, dat eerder met 0-0 gelijkspeelde tegen RKZVC, een zure nederlaag. ,,Er had zeker meer ingezeten”, meldde trainer Rob Haveman. ,,We begonnen niet goed aan de wedstrijd, maar na rust hebben we de nodige kansen gehad. Er werd een doelpunt van Gijs Hakvoort afgekeurd en ik dacht dat we een strafschop na een handsbal hadden moeten hebben. Over de manier van spelen ben ik best tevreden, maar ik baal dat we met lege handen staan.”

,,We hebben het in de tweede helft heel zwaar gehad", gaf Orion-trainer Jeroen van Haaren te kennen.

Juliana’31-Longa'30 0-1 (0-1). 0-1 eigen doelpunt.

,,We hebben ongelooflijk veel kansen gehad, zeker in de eerste helft", vertelde Longa'30-trainer Dennis van Toor. ,,We kwamen al snel op voorsprong en hadden daarna verder weg moeten lopen. Met rust had het 0-3 of 0-4 kunnen en moeten staan. We hadden de wedstrijd dan makkelijk uit kunnen spelen. Nu pompten zij er op het laatst alle ballen in en werd het spannend, al hebben we geen echte kans weggegeven. Onze keeper Dyon Esink speelde goed mee voor zijn goal.”

Met vier punten uit twee wedstrijden kent Longa'30 een prima start. ,,En we hebben ook nog eens tegen twee sterke ploegen gespeeld (hiervoor 1-1 tegen Orion). Dit geeft een veel beter gevoel dan vorig seizoen.”

Op zondag 11 september komt Longa'30 niet in actie. De thuiswedstrijd tegen Nuenen kan vanwege het bloemencorso in Lichtenvoorde niet doorgaan. De tegenstander kon niet op zaterdagavond aantreden. De KNVB heeft het duel met de Brabanders nu verplaatst naar zondag 23 oktober.