RKZVC en Silvolde willen derby zaterdagavond toch wat glans geven

Met een voorsprong van negen (RKZVC) en dertien punten (Silvolde) op de dertiende plek (Longa'30) hoeft zowel thuisclub RKZVC als Silvolde zich geen zorgen meer te maken over degradatie. ,,Maar een derby wil je altijd winnen", zegt RKZVC-trainer Arjen Nijman. ,,En officieel moeten we ons nog veilig spelen. Daarnaast kunnen we nog over Silvolde heen gaan op de ranglijst. Het is jammer dat we afgelopen zondag verloren bij Moerse Boys (4-2). Bij winst hadden we misschien nog een rol kunnen spelen in de tweede periode.”