RKZVC gaat hard onderuit bij Unitas’30 en is nu hekkensluiter

VIERDE DIVISIE B

Unitas’30-RKZVC 3-0 (2-0). 1-0 Mitchell Baptist, 2-0 Mitchell Baptist, 3-0 Ayman Ben Omar.

Unitas’30 had de eerste twee duels verloren, maar was zondagmiddag te sterk voor RKZVC dat de rode lantaarn heeft overgenomen van de club uit Etten-Leur. Na 23 minuten stond de ploeg van trainer Arjen Nijman al met 2-0 achter. ,,We waren superslordig in de opbouw en gaven twee doelpunten weg”, zei Nijman die wederom geen beroep kon doen op aanvaller Sjors Storkhorst. ,,En in de rust heb ik Remco van Leeuwen moeten wisselen. Hij had afgelopen week buikgriep. ,,In de tweede helft begonnen we beter, maar na de 3-0 in de 65ste minuut was de wedstrijd gespeeld. Unitas had vooral een heel erg sterke linksbuiten. Hij was extreem goed.”