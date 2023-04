RKZVC gedegradeerd na oorwassing, Grol duwt SDOUC verder in de zorgen en rol FC Winterswijk is uitgespeeld

VIERDE DIVISIE B

Silvolde-Nuenen 1-1 (0-0). 1-1 Gijs Hakvoort.

,,Het belangrijkste was om ons te herpakken na de 7-0 nederlaag van vorige week bij Juliana’31", vertelde Silvolde-trainer Rob Haveman na het gelijkspel tegen middenmoter Nuenen. ,,Dat is zeker gelukt, maar achteraf had er meer ingezeten. Nuenen schoot één bal tussen de palen en die zat erin. Wij hebben op het einde van de wedstrijd nog grote kansen gehad via Kay Thuis en Joris Bieleveldt op de 2-1.”

Omdat nummer vijftien Moerse Boys met 5-1 won van EVV, kan Silvolde nog rechtstreeks degraderen. De voorsprong op de ploeg uit Klein Zundert is twee punten. ,,Ook al stopt Silvolde na dit seizoen in de vierde divisie, we willen graag nacompetitie spelen en ons handhaven", zei Haveman.

RKZVC-Halsteren 0-5 (0-0). 0-1 Jaouad Chraou, 0-2 en 0-3 Jaouad Chraou, 0-4 Jaddi Salah-Eddine, 0-5 Redwan Zerhouni.

,,In de eerste helft konden we het nog aardig bijbenen”, zei RKZVC-trainer John Krabbenborg, die de zieke hoofdtrainer Arjen Nijman verving. ,,Maar na rust scoorde Halsteren twee keer in korte tijd en was het geloof bij ons weg. We liepen na de 0-2 vooral tegen onszelf te voetballen en Halsteren heeft ook een goede ploeg.”

Na vijf seizoenen voetballen in de vierde divisie is het doek nu definitief gevallen voor het Zieuwentse RKZVC. ,,Het is geen degradatie met tranen”, aldus Krabbenborg. ,,We hebben mooie jaren gehad en daarvan genoten. We gaan nu proberen zo goed mogelijk de laatste vier wedstrijden uit te spelen.”

Unitas’30-Longa’30 2-0 (1-0).



Het Lichtenvoordse Longa'30 had zich veilig kunnen spelen in Etten-Leur, maar dat is na het 2-0 verlies nog niet het geval. De voorsprong op nummer dertien (EVV) is zes punten en Longa'30 heeft ook nog de inhaalwedstrijd in Silvolde (zaterdag 29 april) voor de boeg. Winst in de derby is geboden voor de ploeg van trainer Dennis van Toor om zich officieus veilig te spelen.