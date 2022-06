RKZVC hengelt twee spelers van Longa’30 binnen

update Voetballer Eendracht Arnhem weer thuis uit ziekenhuis na pijn in de borst tijdens wedstrijd, arbiter gaf geen gehoor aan oproep duel te stoppen

De amateurvoetballer van Eendracht Arnhem die op pinkstermaandag met pijn in de borst uitviel en per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd, is weer thuis. De amateurvoetbalwedstrijd SVGG-Eendracht werd overschaduwd toen de speler van de Arnhemse ploeg neerviel met pijn aan de borst.

6 juni