RKZVC houdt voorsprong vast in restant tegen Longa’30, SDOUC verspeelt weer punten en Doetinchem haalt dubbele cijfers

Volledig scherm Longa'30-aanvaller Thom Berendsen baalt mist nadat hij een grote kans heeft gemist in de derby tegen RKZVC. © Theo Kock

HOOFDKLASSE B

Longa'30-RKZVC 0-1 (0-1) restant van 31 minuten. 0-1 Joey Belterman.

Het Zieuwentse RKZVC hield in het restant van ruim een half uur stand tegen Longa'30 en speelt ook volgend seizoen weer in de hoofdklasse. Dat geldt (nog) niet voor Longa'30. De Lichtenvoordenaren moeten in de laatste drie duels zeven punten inlopen op Moerse Boys om de nacompetitie te ontlopen. Een schier onmogelijke opgave.

De derby die op zaterdag 14 mei na 59 minuten gestaakt werd door een blessure van scheidsrechter Jensch, werd zondagmiddag hervat bij een 0-1 stand. Longa'30 ging verwoed op jacht naar de 1-1 en kreeg via Thomas Kerperien (kopbal) en Thom Berendsen (schot) ook wel een paar kansen tegen het defensief spelende RKZVC.

Hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer ruimte RKZVC kreeg voor de 0-2, maar onder anderen Sjors Storkhorst miste een grote kans. RKZVC-trainer Arjen Nijman was tevreden. ,,We zijn nu definitief veilig. We hebben er vooraf bewust voor gekozen om wat behoudender te spelen. Het ging er in eerste instantie om dat we ons veilig zouden spelen.”

TWEEDE KLASSE I

SDOUC-Varsseveld 3-3 (1-1). 1-0 Stan van de Pavert, 1-1 Sam Weening, 1-2 Jorrit Haverkamp, 1-3 Twan Wolsink, 2-3 Sietse Sessink, 3-3 Kees van de Pavert.

Het Ulftse SDOUC verspeelde in een thuiswedstrijd opnieuw dure punten. Koploper WSV (1-0 winst op Viod) is nu drie punten uitgelopen. ,,Maar we geven de strijd om het kampioenschap nog niet op", aldus SDOUC-trainer Jan Vreman. ,,Door knullige fouten gaven we de doelpunten weg. Ik vond het knap dat we ons terug knokten. We spelen nog twee keer en die wedstrijden moeten we winnen. Naar anderen kijken heeft geen zin.”

VVG'25-DVC'26 2-2 (0-0). 0-1 Tom van Raaij, 1-1 Nino Monasso, 2-1 Chiel Derksen, 2-2 Thijs Menting.

,,We zijn definitief veilig", want Viod heeft verloren", stelde trainer Lars Krabbenborg van het Gaanderense VVG'25 na de remise tegen DVC'26 uit Didam. ,,We hebben het goed gedaan, want we misten vier basisspelers. Alleen hadden we na de 2-1 dé kans op 3-1, maar Nino Monasso miste. Jammer, maar met het spel en de handhaving in de tweede klasse ben ik tevreden.”

WSV-Viod 1-0.

Door de 1-0 nederlaag in Apeldoorn bij koploper WSV is Viod veroordeeld tot het spelen van nacompetitie om handhaving. Met nog twee duels te gaan kunnen de Doetinchemmers nummer twaalf Varsseveld niet meer achterhalen.