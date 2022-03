RKZVC-Longa’30: de derby is eindelijk terug

Corona heeft voor veel ellende gezorgd. Ook op de voetbalvelden. Voor de Achterhoekse voetballiefhebber was het iets om naar uit te kijken, de Achterhoekse derby's tussen RKZVC en Longa'30. Twee keer per jaar was het feest. Ruim 3.000 toeschouwers op De Greune Weide in Zieuwent of op sportpark De Treffer in Lichtenvoorde. Met sfeeracties vooraf en tijdens de wedstrijden tussen de twee rivalen. En na afloop een derde helft die tot in de nachtelijke uren doorging.