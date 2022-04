RKZVC pakt punt in Halsteren en krijgt meer lucht

RKZVC breidde de voorsprong met Longa'30, de nummer 13 op de ranglijst, uit naar 6 punten. ,,We zijn tevreden met het punt", zei Krabbenborg. ,,Vooral in de tweede helft hebben we onder druk gestaan. Wij kregen wel één heel grote kans via Mitchell Jansen, maar met een gelijkspel kunnen we leven tegen een van de betere ploegen uit de hoofdklasse. Zeker omdat we weer een punt verder uitlopen op Longa.”