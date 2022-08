RKZVC voert goed gesprek voor derby tegen Silvolde; AZSV zonder Siep Rompelaar van start tegen Berkum

Het was voor RKZVC uit Zieuwent even achter de oren krabben na de 7-0 nederlaag tegen Longa’30 op het Kei-toernooi in Lichtenvoorde afgelopen zaterdag. ,,Daar hebben we goed over gesproken, over hoe we dat kunnen voorkomen in de toekomst”, stelt RKZVC-trainer Arjen Nijman in de aanloop naar de openingswedstrijd van de competitie, in en tegen SIlvolde. ,,We mogen natuurlijk nooit zo door de ondergrens zakken.”