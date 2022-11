Robert Woordes helemaal thuis bij cultclub MEC

In café Den Tappen in Miste lijkt het alsof de tijd sinds de jaren tachtig stil is blijven staan. Aan de muur hangt een antieke bekerkast van Zangvereniging Juliana, terwijl dat gezelschap al lang is opgedoekt. Zelfs de nostalgische jukebox staat er nog. Fans van belegen hits ‘The final countdown’ of ‘Mag het licht uit?’ komen gretig aan hun trekken.