Roberto Tuinstra gaat met OBW in de aanval

Mocht scheidend OBW-trainer Martijn Bartels nog geen druk voelen om de Zevenaarse derdeklasser in zijn laatste seizoen naar de tweede klasse te loodsen, dan is zijn opvolger Roberto Tuinstra niet te beroerd om die druk een beetje op te voeren. ,,De kans is klein dat het OBW niet lukt om te promoveren’’, stelt de coach uit Deventer onomwonden.

Tuinstra (48), momenteel in de vierde klasse C trainer van fusieclub HMC’17 uit Harreveld en Mariënvelde en komend seizoen werkzaam op sportpark Hengelder, hoopt van harte dat Bartels in zijn missie slaagt bij de huidige koploper van de derde klasse B. ,,Ik verwacht dat OBW naar de tweede klasse gaat en dat we ook daar om de bovenste plekken mee kunnen doen.’’

Hoge verwachtingen HMC'17

De verwachtingen van de oud-profvoetballer van De Graafschap waren afgelopen zomer ook hooggespannen toen hij aan de slag ging bij HMC’17, maar konden voordat Tuinstra goed en wel begonnen was alweer in de prullenbak. ,,De bedoeling was dat we voor promotie zouden gaan’’, vertelt de trainer van de huidige nummer negen van 4C, die dichter bij de degradatiezone staat dan bij de topploegen.

Voor zijn komst werd er bij HMC’17 namelijk ‘een groot verhaal opgehangen’, zegt Tuinstra. ,,Helaas bleek een groot aantal spelers van het eerste elftal te stoppen en naar het zaterdagteam te gaan. Dat wisten de bestuursleden met wie ik gesproken had ook niet, maar daardoor was onze doelstelling niet haalbaar.’’

Bij OBW lijkt het risico dat een aanzienlijk deel van de hoofdmacht overstapt naar de zaterdagtak in ieder geval niet groot. Tuin­stra gaat er dan ook van uit dat de selectie van de Zevenaarders intact blijft. ,,Ik heb in ieder geval gehoord dat iedereen blijft’’, merkt de Deventenaar lachend op.

Sterker nog, het zou de toekomstig OBW-trainer niet verbazen als er nog nieuwkomers aan zijn spelersgroep worden toegevoegd. ,,Niet dat ik daar zelf mee bezig ben hoor. Maar als je het goed doet, dan heb je altijd kans dat er spelers aan komen waaien.’’

En dat OBW het dit seizoen goed doet, mag gezegd worden. Nu de competitie over de helft is, is de ploeg van Bartels nog altijd ongeslagen; pas drie keer werd er gelijkgespeeld, de concurrenten FC Trias, Witkampers, Pax en vv Doetinchem werden allemaal verslagen. Toch is Tuinstra niet van plan om na de zomer op dezelfde voet verder te gaan.

Domineren

De trainer is van plan om zijn eigen stempel op het elftal te drukken en dat moet vooral een aanvallend stempel worden. Waar de Zevenaarders nu – zeker sinds de winterstop – wat behoudender spelen, met twee spitsen en een viermans middenveld, daar is Tuinstra vast van plan om met OBW de aanval te gaan zoeken.

,,Voor ik hier kwam, heb ik in de gesprekken mijn visie duidelijk gemaakt. Dat kwam overeen met wat de club zocht. Die visie is dat ik met echte buitenspelers wil voetballen, veel balbezit, domineren en zo snel mogelijk de bal veroveren’’, verklaart Tuinstra.

,,Ik sta bekend als een aanvallende trainer en dat is ook de manier waarop ik wil werken. Ik heb het er met de spelersraad over gehad en die reageerden eveneens enthousiast. Natuurlijk heb je altijd te maken met vorm en met de tegenstander, maar de insteek is zeker om met OBW lekker in de aanval te gaan. Ja, ook als dat in de tweede klasse zou zijn.’’