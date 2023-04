Roemloze uitschakeling AZSV in bekertoernooi

De Aaltense vierdedivisionist AZSV is roemloos uit het bekertoernooi verdwenen. In Zwolle was Berkum zaterdagmiddag met 2-0 te sterk in de kwartfinale.

Er stond in Zwolle een plek in de halve finale én een ticket voor het grote bekertoernooi in het seizoen 2023-2024 op het spel, maar dat was aan het spel van AZSV niet te zien. De ploeg van trainer Dave de Jong kreeg vanaf de eerste minuut geen grip op Berkum, de spelers kwamen zelden tot nooit in duel en in 90 minuten voetbal kreeg AZSV geen enkele kans.

Nadat AZSV-doelman Jasper te Kolste eerst nog een grote kans van de thuisclub onschadelijk had gemaakt, was hij in de 37ste minuut kansloos op een kopbal van Marc van der Meulen: 1-0.

In de tweede helft slaagde het gehavende AZSV er nooit in zich terug te knokken in de wedstrijd. Het was wachten op de 2-0 voor Berkum. In de 80ste minuut velde Lars Miedema, die even later met een zware blessure uitviel, het vonnis met de 2-0.

Voor AZSV lijkt het seizoen alleen nog te redden door een ferme eindsprint in de competitie in de vierde divisie B. Dan moet er in de laatste zes duels een achterstand van vijf punten worden goed gemaakt op de nummers 2, Swift en SC Genemuiden. De club zou dan nog de nacompetitie om promotie kunnen bereiken.

Het enige positieve voor AZSV was dat Tren Wille en Etim Bassey hun debuut maakten in de hoofdmacht.

