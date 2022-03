Rutgers kan zich weer eens uitleven bij Bennekom: ‘Ik mag wel wat vaker gaan scoren’

SDOUC is optimis­tisch: ‘Met Jan Vreman gaan we voor het kampioen­schap’

ULFT - Jan Vreman coachte afgelopen vrijdag De Graafschap in een kolkende heksenketel en verloor van MVV. Twee dagen later won hij wel. ‘Zijn’ SDOUC had in 2I geen enkele moeite met hekkensluiter Concordia Wehl: 5-1.

7:08