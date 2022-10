RVW komt vijf keer op voorsprong maar verliest toch, bittere nederlaag voor MASV

Eerste klasse E

FC Winterswijk-MASV 1-0

MASV verloor op zaterdagavond de topper tegen FC Winterwijk (1-0). Het duel in Winterswijk werd eerder gespeeld vanwege een feestavond van de thuisploeg. De enige treffer viel kort voor het einde, Nick Jansen was de schutter voor de gastheren. Een bittere nederlaag vond trainer Dennis van Beukering. ,,Het was aan elkaar gewaagd. Vlak voor het doelpunt kreeg Angelo Siep een grote kans, maar die ging er niet in omdat hij de bal niet verwachtte. Het vorige duel wonnen we in de slotfase van SC Bemmel en nu was het andersom. Dat kan gebeuren, want de verschillen in deze klasse zijn meer klein”, oordeelde Van Beukering, die vond dat zijn ploeg na rust te vaak de lange bal hanteerde. ,,En wij moeten het juist van het voetballen hebben”, sprak de oefenmeester die vanwege een bruiloft geen beroep kon doen op de broers El Malki.