SC Rheden en Elsweide vieren periodetitel, MASV verslaat concurrent De Bataven

Eerste klasse D

MASV-De Bataven 3-0

Derde klasse B

Eldenia-SML 2-2

VVO-DVV 2-2

VDZ-Concordia-Wehl 0-2

Vierde klasse F

SC Rheden-SC EDS 2-1

Rheden greep de periodetitel in 4F met een late zege op EDS. Jochem van Gaalen kroonde zich in de laatste minuut tot matchwinnaar op een sfeervol sportpark IJsselzicht voor ongeveer 700 man. De treffer zorgde voor een enorme ontlading bij de spelers van de thuisploeg.

De vreugde bij Rheden stond in schril contrast met de teleurstelling bij EDS, dat het historische duel - voor het eerst kwamen de twee dorpclubs elkaar tegen in competitieverband - recht had op zeker 1 punt.

,,Wij geven twee goals weg”, zei coach John Willems. Daar had hij volkomen gelijk in, bij de 1-0 (van Milan Schouten na een kwartier) ging verdediger Dennis Kragt in de fout. Bij de 2-1 ging keeper Luuk van Dulmen onder een voorzet door. Tussendoor had Jan van der Mark, kort na rust, uit een scrimmage voor de gelijkmaker gezorgd.

,,Dit is misschien wel tekenend voor de eerste helft van seizoen”, vervolgde Willems. ,,We geven weer in de slotfase van een wedstrijd een doelpunt weg.”

Victoria Boys-SC Veluwezoom 1-3

Vijfde klasse C

Elsweide-sv Gelders Eiland 2-0

Met een 2-0 thuiszege op nummer twee Gelders Eiland stelde Elsweide in de vijfde klasse C de periodetitel veilig.

Quote Onze superspits Mehmet Gökdemir blijft volgend seizoen bij ons. Dan weten de andere clubs dat bij deze ook Harun Köprülü, Elsweide